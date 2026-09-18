Каусар Нигматзянова одной из первых пришла на выборы в Апастово

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой

Жительница Апастово Каусар Нигматзянова вместе с дочерью Анисой пришла на избирательный участок №879 к самому открытию – 8:00. Участок расположен в Апастовском районном доме культуры.

Каусар апа – мама участника специальной военной операции Риназа Нигматзянова. В день голосования она отдала свой голос за мир и пожелала, чтобы выборы прошли успешно, а жители района и страны жили в безопасности.

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой

«Пусть моя рука будет легкой, пусть выборы пройдут успешно, пусть наш район процветает, пусть жизнь жителей нашей страны будет в безопасности», – сказала Каусар Нигматзянова.