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Общество 18 сентября 2026 16:13

В Татарстане явка избирателей составляет 23,5%

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В Татарстане явка избирателей составляет 23,5%
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане по состоянию на 15.00 мск проголосовали 23,5% от общего числа избирателей. Это следует из данных ГАС «Выборы».

Напомним, 18–20 сентября в республике проходят выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва. Одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу № 50 и дополнительные муниципальные выборы.

Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8:00 до 20:00.

#Выборы-2026
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