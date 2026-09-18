Глава исполкома Челнов: Выбирая, мы формируем реальность, в которой хотим жить

Руководитель исполнительного комитета Набережных Челнов Фарид Салахов сегодня утром проголосовал на избирательном участке в школе №23.

В беседе с журналистами он отметил, что выборы дают гражданам возможность участвовать в формировании государственной власти и определять курс развития страны.

«Во-первых, избирательное право – это форма прямого участия граждан в формировании государственной власти, в формировании нашего парламента. Это и есть реальное волеизъявление народа. Во-вторых, это возможность самим выбрать тот курс, по которому должна идти страна. Я считаю, что мы должны выбирать стабильность и уверенное развитие. Отдавая свой голос, мы формируем ту реальность, в которой хотим жить мы сами, наши дети и будущие поколения», – отметил Фарид Салахов.

Избирательные комиссии Набережных Челнов продолжают работу. Участки открыты до 20:00. Голосование также пройдет 19 и 20 сентября.