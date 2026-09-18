Через чат-бот «Госуслуги РТ» в мессенджере МАКС провели платежи на 64 миллиона

Официальный чат-бот «Госуслуги Республики Татарстан» в мессенджере МАКС стал полноценным цифровым помощником для жителей. За восемь месяцев 2026 года пользователи совершили через платформу около 18,7 тысячи транзакций на общую сумму 64,3 млн рублей, сообщили в Минцифре РТ.

Самым востребованным сервисом стала оплата жилищно-коммунальных услуг: татарстанцы провели платежи на сумму 50 млн рублей. Другими популярными услугами стали оплата начислений за детский сад и услуг газа.

Чат-бот запустили в августе 2025 года, чтобы объединить все нужные инструменты на одной площадке. Разработчики интегрировали полезные функции в «Сервисы Макс жителя Татарстана» – в место, где пользователи ежедневно общаются с близкими и коллегами, делятся контентом и узнают важные новости.

«На сегодняшний день число пользователей платформы превысило 72 тысячи человек, а общее количество доступных функций увеличилось до 180. Здесь татарстанцы могут записаться на прием к врачу, получить медицинские документы, оплатить мобильную связь, интернет или телевидение, а также найти на карте точки Wi-Fi», – объяснил заместитель министра цифрового развития РТ Алексей Клонцак.

Кроме того, бот позволяет передавать показания счетчиков газа и ЖКХ, проверять и оплачивать штрафы ГАИ, а также узнавать, находится ли машина на штрафстоянке. Пассажирам доступно пополнение баланса транспортных карт, а родителям – быстрая оплата начислений за детский сад и пополнение образовательной карты. Здесь же открыт доступ к платформе обратной связи «Народный контроль», отслеживанию налогов и госпошлин.

Перечень возможностей постоянно растет. Например, недавно в чат-боте появилась функция мониторинга рейсов аэропорта Казани. С ее помощью можно в реальном времени отслеживать актуальное расписание и любые изменения: начало и окончание посадки, смену стойки регистрации, статус вылета и прибытия самолетов. Начать пользоваться сервисом можно уже сейчас, перейдя по ссылке.

Развитие удобных инструментов в мессенджере МАКС отвечает ключевым задачам нацпроекта «Экономика данных». Его главная цель – создавать понятные и доступные цифровые сервисы для жителей.