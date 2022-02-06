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Спорт
6 февраля 2022  18:14
Дамир Садриев

Российские фигуристы выступят без замен в последний день командного турнира в Пекине

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Федерация фигурного катания огласила состав сборной России на заключительный день командного турнира Олимпиады в Пекине.

В произвольной программе нашу национальную команду представят: Камила Валиева (женское одниночное катание), Никита Кацалапов / Виктория Синицина (танцы на льду), Александр Галлямов / Анастасия Мишина (спортивная пара). 

Таким образом, состав российской команды не претерпел изменений по сравнению с выступлениями в коротких программах.

Сборная России после феерического выступления Камилы Валиевой вышла на первое место в командном турнире и с 45 очками лидирует в турнирной таблице. На втором месте с 42 баллами идет сборная США. 

Напомним, ранее стал известен состав сборной России по биатлону на женскую индивидуальную гонку в Пекине.

 

 

#Олимпиада-2022 #фигурное катание
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