Российские фигуристы выступят без замен в последний день командного турнира в Пекине

Федерация фигурного катания огласила состав сборной России на заключительный день командного турнира Олимпиады в Пекине.

В произвольной программе нашу национальную команду представят: Камила Валиева (женское одниночное катание), Никита Кацалапов / Виктория Синицина (танцы на льду), Александр Галлямов / Анастасия Мишина (спортивная пара).

Таким образом, состав российской команды не претерпел изменений по сравнению с выступлениями в коротких программах.

Сборная России после феерического выступления Камилы Валиевой вышла на первое место в командном турнире и с 45 очками лидирует в турнирной таблице. На втором месте с 42 баллами идет сборная США.

Напомним, ранее стал известен состав сборной России по биатлону на женскую индивидуальную гонку в Пекине.