В Альметьевске представят иммерсивную программу о Габдулле Тукае

Иммерсивная программа «Тукай» пройдет 16 октября в Альметьевске в рамках фестиваля «Ars Aeterna: Мастерская талантов». Проект представит центр «Идиллия Арт» при поддержке благотворительного фонда «Татнефть».

Программа объединит поэзию, музыку и песочную анимацию. Через сочетание слова, звука и визуальных образов создатели проекта обратятся к творчеству татарского поэта Габдуллы Тукая.

Музыкальную часть составят произведения татарских композиторов – от Фарида Яруллина до Миляуши Хайруллиной. В программе прозвучат произведения, отражающие различные этапы развития национальной музыкальной культуры и связанные с наследием Тукая.

Участниками программы станут лауреаты международных конкурсов Диляра Набиуллина (сопрано), Алия Уразалиева (скрипка), Ильназ Дудкин (баян), Аделия Зарифуллина (фортепиано), а также заслуженный артист Татарстана Владислав Захаров (флейта).

Мероприятие пройдет в ОЦ «Альмет» 16 октября в 19:00. Вход – по предварительной регистрации.