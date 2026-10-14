«Пытается научить выдержке»: в Казани обсудили инструменты ИИС

«Сохраняя выдержку: как создается результат на длинной дистанции» – дискуссия под таким названием на тему ИИС прошла сегодня на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет»Казань!».

Управляющий директор ВТБ Мои Инвестиции Степан Сумин на встрече сравнил индивидуальные инвестиционные счета с забегом и марафоном.

«ИИС существует более 10 лет и пытается научить нас выдержке. Только около 20% людей, которые открывали еще первые ИИС, воспользовались привилегиями, которые есть на этом счете. ИИС – специализированный брокерский счет с преференциями, связанными с налоговыми вычетами и умением ими пользоваться», – сказал он.

Сумин напомнил об изменениях в налоговом законодательстве, прогрессивной налоговой шкале. Он также отметил, что консервативные инвесторы сейчас активно присутствуют, но 70% фондового рынка держится на плечах тех, кто покупает, продает, создает обороты и объемы.

«Самое важное, что вы можете открыть ИИС в трех вариациях – работать со счетом сами, открыть второй счет и у вас будет персональный помощник, который будет помогать совершать сделки, и третий вариант – доверительное управление, при котором у вас есть управляющий и вы можете сравнить доходность их всех, и это одна из главных фишек ИИС-3», – сказал эксперт.

Сумин назвал важные инструменты брокерского счета. Это, в частности, формирование стратегического направления, когда «рынок высиживает что-то глобальное».

«Мы видим, что притоки консервативных инструментов в рамках, допустим, облигаций федерального займа, от трех до семи лет – основа основ, которая сейчас формируется благодаря брокерскому счету. Мы видим, что сейчас активная позиция встала на стоп, либо наблюдаем яркие всплески волатильности, которые опираются на конъюнктуру рынка. Любое событие приводит к тому, что происходит переток из консервативного инструмента в более рискованный тип и обратно в свою надежную берлогу», – сказал Сумин.

Эксперт добавил, что толерантность рисков в последние четыре года уменьшилась. Депозитная база при этом растет из года в год, но сейчас отмечается небольшое торможение.

«Вклад – это просто, стабильно, надежно, понятно в рамках нашего рынка, где нет вроде бы риска, но он все же присутствует. Мы должны правильно выбирать банки, которые дают адекватную премию к риску», – заметил Сумин.

По его словам, сейчас акции активно используют для спекулирования, но «данная структура будет посменно уходить на нет».

«Рынок находится на своих исторически низких значениях. Хотя российский фондовый рынок достаточно часто оценивается достаточно дешево», – сказал Сумин.

Подводя итоги, эксперт заметил, что смотрит достаточно позитивно на инструмент ИИС.

«Мы считаем, что действительно формируется определенная инвестиционная культура. На протяжении последних пяти лет финансовая грамотность стала выше. Это помогает правильно выбирать инструменты в рамках риск-модели. Формирование любого счета – ИИС, брокерского – максимально сопряжено с риском. Риск присутствует в нашей жизни всегда. Однако ИИС не мешает проводить консервативную инвестиционную политику» – считает спикер.

Участники дискуссии обсудили длинные деньги: как горизонт ИИС влияет на выбор инструментов, уровень риска и потенциальный результат, как переживать волатильность и не менять стратегию под каждый поворот рынка, почему систематические инвестиции могут быть важнее попыток угадать лучший момент для входа, преимущества ИИС и другие вопросы.