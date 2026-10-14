Мошенники воспользовались сбоями в сервисах «Яндекса» для выманивания данных

Мошенники стали использовать проблемы с сервисом «Яндекс» в своих целях. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» о мошенничествах в интернете рассказал начальник отдела информационной безопасности Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Ленар Бадыков.

«Мошенники стали использовать проблемы с сервисом «Яндекс» в своих целях. Сейчас сервис находится в режиме восстановления и мошенники под предлогом восстановления данных просят проверочные код либо какие-то другие данные. Все упирается в классическую схему выманивания кода», – рассказал Ленар Бадыков.

Он отметил, что таких случаев мошенничества в Татарстане зафиксировано не было.