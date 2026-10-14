Фарид Мухаметшин переизбран главой движения «Татарстан – новый век»

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Казани состоялся XI отчетно-выборный съезд Республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яңа гасыр». Делегаты единогласно избрали Почетного Председателя Государственного Совета Фарида Мухаметшина председателем Высшего совета движения. На съезде также подвели итоги трехлетней работы и обозначили задачи на предстоящий период. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Приветствие делегатам направил Раис республики Рустам Минниханов, текст огласил руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров. Глава республики отметил многолетний вклад движения в укрепление единства общества и общественно-политической стабильности в Татарстане и поблагодарил активистов за системную работу и участие в социально значимых инициативах.

«Сердечно приветствую участников XI съезда республиканского общественного движения "Татарстан – Новый Век". За прошедшие 27 лет деятельности движение внесло заметный вклад в сохранение общественно-политической стабильности, межнационального и межконфессионального мира и согласия в родной республике, способствовало укреплению единства граждан. Последовательно отстаивая и защищая интересы многонационального народа, движение завоевало доверие представителей различных объединений и организаций, своей многогранной работой снискало заслуженный авторитет в обществе. Сегодня "Татарстан – новый век" – "Татарстан – яңа гасыр" имеет весомое представительство на республиканском и муниципальных уровнях, представлено в избирательных комиссиях, способствует активному участию граждан в выборах. Важно, что в далеком 1999 году создание и становление организации поддержал первый Президент Республики Татарстан, Государственный Советник Республики Татарстан, Герой Труда России Минтимер Шаймиев. В этой связи рассчитываю, что многотысячный актив "ТНВ" примет самое активное участие в подготовке и проведении мероприятий Года Минтимера Шаймиева», – говорится в приветствии Рустама Минниханова.

С отчетом о деятельности движения за прошедшие три года выступил Фарид Мухаметшин. Он отметил роль участников и активистов движения в избирательных кампаниях, поддержке участников СВО и их семей, патриотическом воспитании, развитии спорта, экологических инициативах и системной работе с молодежью.

За отчетный период состоялось 11 заседаний Высшего совета и 12 заседаний Президиума движения. Ключевым направлением стало сотрудничество с депутатской группой «ТНВ» в Госсовете Татарстана. Совместно организованы круглые столы и выездные заседания на площадках ведущих организаций, в том числе на «КАМАЗе», в Казанском национальном исследовательском техническом университете и Торгово-промышленной палате.

Знаковым событием Мухаметшин назвал расширенное заседание, посвященное 30-летию парламентаризма в Республике Татарстан в июне 2025 года. В нем приняли участие депутаты всех созывов Госсовета.

Отдельно он остановился на большом электоральном цикле: выборах Президента РФ (март 2024), депутатов Госсовета РТ (сентябрь 2024), выборах Раиса Республики Татарстан и муниципальных выборах (14 сентября 2025), выборах депутатов Госдумы РФ и дополнительных выборах депутата Госсовета РТ в сентябре этого года.

«В партнерстве с Татарстанским отделением "Единой России" движение "ТНВ" выступило одним из активных субъектов этих кампаний. Активисты вели работу с населением, проводили встречи, разъясняли порядок голосования, помогали жителям разобраться в процедуре – как в ходе кампании по выборам Президента России, так и на выборах Раиса Республики Татарстан. Это были исторические выборы: впервые жители республики избирали Раиса Республики Татарстан. Татарстанцы выразили безоговорочную поддержку Рустаму Минниханову. За него проголосовали почти два миллиона человек – более 88% всех пришедших на избирательные участки», – отметил Фарид Мухаметшин.

Важным достижением Мухаметшин назвал участие «ТНВ» в муниципальных выборах как самостоятельного избирательного объединения – единственной общественной организации среди объединений республики. Сегодня в представительных органах работают 163 депутата от «ТНВ», 39 из них – в городских и районных советах. В Зеленодольском и Сармановском районах созданы депутатские группы «ТНВ».

«Могу с уверенностью сказать, что сегодня сформирована солидная представительская сила для продвижения интересов движения и жителей республики. Это позволяет нам регулярно поднимать вопросы о повышении согласованности инициатив депутатского корпуса и отделений "ТНВ" на местах, совместной фракционной работе с "Единой Россией". На фоне всех политических событий главным для нас оставалось живое, человеческое дело – поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Это один из главных приоритетов движения», – подчеркнул Мухаметшин.

Согласно сообщению, работа с молодежью и развитие лидерского потенциала – важное направление деятельности движения. За отчетный период проведены 3 молодежных форума «Возможности», в которых приняли участие около 300 человек со всей республики. Тренинги, квизы, мастер-классы помогли ребятам самореализоваться и организовать аналогичные мероприятия в своих районах.

Говоря о приоритетных направлениях, Мухаметшин назвал поддержку реального сектора экономики и развитие кооперации на селе, улучшение инвестиционного климата и создание комфортных условий для бизнеса, сбалансированное развитие муниципалитетов посредством участия в национальных проектах и республиканских программах.

«Призываем актив территориальных отделений и депутатские группы "ТНВ" активно информировать население о ходе реализации нацпроектов, участвовать в мониторинге их исполнения и отслеживать достигаемый социальный эффект. Именно на местах лучше всего видны и потребности людей, и результативность принимаемых мер», – заявил Фарид Мухаметшин.

Он поблагодарил членов Высшего совета, советы территориальных отделений, сотрудников Исполкома, активистов, ветеранов и всех сторонников за созидательный труд и неравнодушие, а также выразил признательность главам муниципальных районов и городских округов, представителям администраций за поддержку и содействие в реализации инициатив.

«В это непростое время особенно важно оставаться едиными, сохранять верность традиционным ценностям, поддерживать курс на поступательное развитие Татарстана как опорного региона России. Уверен, что "Татарстан – новый век" и впредь будет вносить достойный вклад в процветание родной республики и всей нашей великой страны», – заключил Фарид Мухаметшин.

На съезде принято решение о внесении изменений в Устав РОД «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яңа гасыр», избраны члены Высшего совета движения и его Президиума. Председателем Высшего совета единогласно переизбран Фарид Мухаметшин.