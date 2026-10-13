Казань для карьеры: почему Татарстан выбирают для профессионального роста

Почему Казань остается привлекательной для специалистов, какие возможности для карьеры есть в республике и как меняется ситуация на рынке труда – в материале «Татар-информа».





Казань вошла в число городов, жители которых особенно высоко оценивают собственные карьерные перспективы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань уступила только Москве

Согласно исследованию SuperJob, 49% экономически активных жителей Казани считают свой город лучшим для карьерного роста. Столько же ответили в Санкт-Петербурге. Выше обоих городов оказалась только Москва: 66% ее жителей положительно оценивают возможности для профессионального развития и увеличения дохода.

В первую пятерку рейтинга также вошли Тюмень, где город высоко оценили 45% респондентов, и Екатеринбург с показателем 44%. Далее следуют Краснодар (39%), Владивосток (38%) и Набережные Челны (36%).

Таким образом, Казань вошла в число городов, жители которых особенно высоко оценивают собственные карьерные перспективы. При этом 28% казанцев не считают свой город лучшим для профессионального роста, а еще 23% затруднились ответить на этот вопрос.

В исследовании приняли участие 20,5 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 37 российских городов с населением более 500 тысяч человек. Опрос проводился с 26 июля по 9 октября 2026 года.

Почему жители крупных городов стали осторожнее в оценках

Несмотря на высокие позиции отдельных городов, общая динамика рейтинга показывает снижение уверенности в карьерных перспективах. По сравнению с 2025 годом доля положительных оценок уменьшилась в 34 из 37 городов, вошедших в исследование.

Наиболее заметное снижение зафиксировали в Екатеринбурге: доля жителей, считающих свой город лучшим для карьеры, сократилась с 53% до 44%. В Краснодаре показатель уменьшился с 47% до 39%, а в Набережных Челнах – с 44% до 36%.

В SuperJob связывают эту тенденцию с изменениями на рынке труда. По данным сервиса, за год количество вакансий сократилось на 17%, тогда как число резюме выросло на 28%. В результате соискателям приходится адаптироваться к усилившейся конкуренции за рабочие места.

На этом фоне позиции Казани выглядят относительно устойчивыми: город остается в числе лидеров по самооценке карьерных возможностей.

По мнению эксперта, сочетание разных отраслей и развитой инфраструктуры позволяет специалистам строить долгосрочные карьерные траектории, в том числе развиваться внутри одной компании Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какие возможности Татарстан предлагает специалистам

Казань закономерно входит в число лидеров рейтинга карьерных перспектив благодаря разнообразию отраслей, развитию бизнеса и образовательной базе. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

«Казань у нас закономерно входит в топ по карьерным перспективам. Это крупный мультиотраслевой центр, где развиваются промышленность, IT, наука, креативная индустрия. Сюда, естественно, заходят и федеральные, международные проекты. Поэтому рынок труда достаточно живой по Татарстану и Казани. Много позиций с быстрым ростом», – отметила эксперт.

В числе преимуществ республики Лоикова также назвала образовательные учреждения, которые обеспечивают приток кадров, и развитую инфраструктуру для бизнеса.

«Плюс в городе сильная образовательная база: у нас КФУ, Иннополис, профильные вузы, колледжи тоже дают постоянно приток кадров. Бизнесу это удобно для формирования пулов талантов», – пояснила она.

По словам эксперта, в Татарстане действуют понятные правила для бизнеса, развиваются индустриальные парки и особые экономические зоны. Кроме того, в республике представлены крупные компании из разных отраслей.

«Плюс высокая доля крупных устойчивых компаний: нефтегаз, нефтехимия, машиностроение, IT. Это значит, что в регионе не только открываются какие-то новые вакансии, но и есть пространство для горизонтального, вертикального роста внутри компании», – сказала Лоикова.

По мнению эксперта, сочетание разных отраслей и развитой инфраструктуры позволяет специалистам строить долгосрочные карьерные траектории, в том числе развиваться внутри одной компании.