Археологи нашли остатки домов и старинные предметы в Алькеевском районе

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

В Алькеевском районе Татарстана археологи обнаружили новый объект культурного наследия – культурный слой деревни Среднее Биктимирово, относящийся ко второй половине XIX – первой половине XX века. Об этом сообщает ТНВ.

Находку выявили во время обследования территории, где планируют реконструировать автомобильную дорогу «Алькеевское – Высокий Колок». Площадь исследованного участка составляет 0,58 га, его размеры – 279 на 24 метра. Мощность культурного слоя достигает 20–60 сантиметров.

Среди обнаруженных предметов – остатки жилых домов, гончарная керамика, кости животных, металлические и стеклянные изделия, а также деревянный образок.

Ранее на этой территории археологи нашли булгарское селище домонгольского периода и клад из 500 серебряных монет XIV века.

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия готовит приказ о включении нового объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия.