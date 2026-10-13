«Дышать над картошкой и греть ноги бессмысленно и опасно»: врачи о сезоне ОРВИ

Сезон ОРВИ и гриппа в Татарстане постепенно набирает обороты. Пока заболеваемость остается ниже эпидемического порога, но число обращений в поликлиники и количество вызовов скорой растет изо дня в день. «Татар-информ» о том, когда действительно стоит обращаться к врачам, чем питаться при ОРВИ и почему опасно переносить простуду на ногах.





На данный момент заболеваемость не превышает эпидемический порог – ее темпы ниже, чем в прошлом году, отмечают в Роспотребнадзоре, а грипп пока не заявил о себе в полной мере

Сгенерировано нейросетью

«Люди жалуются на кашель и слабость без высокой температуры»

В Татарстане уже начался сезон ОРВИ и гриппа. По данным Управления Роспотребнадзора, за первую неделю октября в республике заболели более 11 тысяч человек, и это число все время растет. Еженедельно, начиная с сентября, количество новых случаев простудных заболеваний растет – сейчас уже почти на 12 тысяч в неделю.

На данный момент заболеваемость не превышает эпидемический порог – ее темпы ниже, чем в прошлом году, отмечают в Роспотребнадзоре, а грипп пока не заявил о себе в полной мере.

«На данный момент грипп у обратившихся ко мне пациентов практически не встречается. Подавляющее большинство случаев – это риновирусная инфекция, также циркулируют вирусы парагриппа», – рассказал «Татар-информу» терапевт городской поликлиники №21 Казани Джаваншир Закирджаев.

Основные симптомы, на которые жалуются пациенты терапевтов, – это повышение температуры до 37,5–38 градусов, насморк, чихание, першение в горле, кашель, общая слабость.

«Но есть и особенность: часть пациентов в этом сезоне жалуется на сильную боль в горле, сухой кашель и выраженную слабость при отсутствии высокой температуры. Иммунная система, знакомая с респираторными вирусами, не допускает общего воспаления», – объяснил медик.

Терапевт городской поликлиники №21 Казани Джаваншир Закирджаев Фото: пресс-служба ГАУЗ «Городская поликлиника №21» poliklinika21.ru

Сезон ОРВИ – время колоссальной нагрузки на скорую помощь

ОРВИ переносятся легче, чем грипп, однако при несвоевременном обращении и самолечении и после них могут развиться осложнения.

«Могут возникнуть острый синусит, гайморит, фронтит, острый отит и пневмония. В редких случаях отек головного мозга, инфекционно-токсический шок. Заподозрить осложнения следует, если на 5–7-й день болезни не наступает улучшения либо после улучшения состояние снова ухудшается», – объяснил врач.

ОРВИ может спровоцировать обострение хронических заболеваний: бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких, сердечно-сосудистой патологии, сахарного диабета. Это особенно опасно для пациентов преклонного возраста.

«У пожилых людей ОРВИ часто начинается с поражения нижних дыхательных путей, иногда без повышения температуры, а в тяжелых случаях – с пневмонии, причем бактериальной. В этом сезоне уже есть подобные случаи. Редко, но все же встречаются пациенты с инфекционно-токсическим шоком. Мы увозим таких пациентов в стационары», – рассказал агентству врач – анестезиолог-реаниматолог казанской скорой помощи Вячеслав Муслюмов.

Нельзя медлить с обращением в скорую: если температура тела выше 38 градусов сохраняется более трех дней, если появились одышка, боль в груди, спутанность сознания, усилился кашель или появилась гнойная мокрота, возникли хрипы в легких, боль в ухе или тяжесть в пазухах носа. Вячеслав Муслюмов советует приобрести пульсоксиметр – прибор, измеряющий сатурацию, то есть уровень кислорода в крови. Если сатурация при спокойном дыхании упала ниже 95% – это тоже повод позвонить по номеру 103.

Врач – анестезиолог-реаниматолог казанской скорой помощи Вячеслав Муслюмов Фото предоставлено Вячеславом Муслюмовым

Пока ждете скорую, обеспечьте доступ медиков к пациенту: откройте ворота во двор, двери в подъезд и в квартиру, по возможности – встретьте бригаду. При тяжелом состоянии пациента не следует давать ему какие-либо лекарства до врачебной диагностики.

«Часто пациенты вызывают скорую, думая, что мы назначим лечение, выпишем рецепт или откроем больничный лист. Но это не так. Сотрудники скорой помощи, будь то врач или фельдшер, не имеют таких полномочий. Период осени-весны-зимы – это время колоссальной нагрузки на систему скорой помощи. Пока бригады заняты людьми с неосложненными ОРВИ, которые просто не хотят обращаться в поликлинику, где-то пациенты с жизнеугрожающими состояниями реально нуждаются в экстренной помощи», – посетовал врач.

«Нужно обильное теплое питье – два-три литра жидкости в сутки. Регулярно проветривайте помещение» Сгенерировано нейросетью

Что есть при простуде?

К счастью, в большинстве случаев организм справляется с вирусом ОРВИ без осложнений. До вызова скорой помощи не доходит. При легком течении ОРВИ лечиться можно и дома, не посещая врача, отметил Джаваншир Закирджаев.

«Соблюдайте постельный режим в первые три дня. Это критически важно: организм направляет все ресурсы на борьбу с вирусом, и продолжение обычной активности истощает иммунитет. Нужно обильное теплое питье – два-три литра жидкости в сутки. Регулярно проветривайте помещение. Можно полоскать горло солевыми растворами и применять сосудосуживающие капли в нос при сильной заложенности», – объяснил врач.

Определенные продукты могут поддержать организм в период болезни, но важно понимать: они не лечат вирусную инфекцию. Они служат вспомогательным средством – помогают восполнить потери жидкости, обеспечивают организм белком и витаминами для работы иммунной системы.

Рекомендуется включать в рацион:

легкие бульоны из нежирных сортов мяса (курица, индейка);

ягодные морсы (клюква, брусника, облепиха), компот из сухофруктов, отвар шиповника;

кисломолочные продукты;

свежие овощи и фрукты, богатые витамином С: сладкий перец, квашеную капусту, киви;

продукты, богатые цинком: говядину, печень, чечевицу, орехи, морепродукты;

имбирь и печеные яблоки.

Из рациона следует исключить тяжелую еду: жареное, копченое, фастфуд и сладости из магазина. Питание должно быть дробным – 5–6 раз в день небольшими порциями.

Горчичники, алкоголь и антибиотики при простуде нельзя

Медики настойчиво призывают не заменять медицинскую помощь народными методами. Некоторые домашние средства не только бесполезны, но и опасны. Перечислим самые популярные из них:

Горячие ингаляции паром над картошкой или с эфирными маслами могут обжечь слизистые дыхательных путей, а при склонности к бронхоспазму – усилить отек и ухудшить дыхание. Закапывание в нос чесночного или лукового сока вызывает химический ожог слизистой, усиливает отек и воспаление. Горячие ванны для ног и другие разогревающие процедуры при повышенной температуре противопоказаны: перегрев может усилить спазм сосудов и ухудшить общее состояние. Горчичники без назначения врача могут усилить кашель и привести к ожогам кожи. При кашле, вызванном, например, воспалением гортани, они неэффективны.

Слишком раннее снижение температуры – тоже ошибка. При температуре до 38,5 градуса принимать жаропонижающие не следует: повышение температуры – защитная реакция, при которой организм вырабатывает интерфероны, ключевые белки иммунной системы.

«Употребление алкоголя "для дезинфекции" тоже вредно: он повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, раздражает слизистые, вступает в опасные реакции с лекарствами. Мед, который обычно смешивают с чаем, в горячем питье теряет полезные свойства при нагревании выше 40 градусов», – добавил Джаваншир Закирджаев.

Отдельно доктор остановился на теме антибиотиков. Некоторые люди привыкли глушить ими любые маломальские симптомы простуды. Это несет массу рисков.

«ОРВИ и грипп – вирусные заболевания. Антибиотики на вирусы никак не действуют, они предназначены для борьбы с бактериями. В свою очередь бактерии, постоянно сталкиваясь с препаратами, учатся защищаться. В результате, когда лекарство действительно понадобится, оно может не сработать. Кроме того, антибиотики уничтожают полезную микрофлору, вызывают побочные эффекты – от аллергии до токсического действия на печень и почки», – объяснил терапевт.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Вакцинация – самая эффективная профилактика

Как на самом деле защититься в сезон подъема ОРВИ и гриппа? Вакцинация – общепризнанный и научно доказанный метод профилактики, подчеркивают медики.

«В этом сезоне мы применяем обновленный состав вакцин. Для чего это сделано? По итогам мониторинга заболеваемости гриппом в Южном полушарии выяснилось, что превалировали модифицированные штаммы. Они придут к нам уже скоро. Чтобы сформировалась надежная защита, в составе вакцины должны быть актуальные штаммы. Заверяю, что необходимое количество вакцины было наработано», – рассказывал ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

По прогнозу, в предстоящем сезоне в республике будут циркулировать вирусы гриппа А: H1N1, он же свиной грипп, и H3N2, известный как гонконгский грипп. Это хорошо известные медикам штаммы, но в этом сезоне они сильно мутировали.

Вакцинация – общепризнанный и научно доказанный метод профилактики, подчеркивают медики Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Начало подъема заболеваемости связано с распространением гриппа А. Грипп В присоединяется на исходе сезона и характеризуется более легким течением. В этом сезоне он практически не изменился – это радует», – отметил Дмитрий Лопушов.

По данным Минздрава Татарстана, на сегодня в республику поступило уже 915 450 доз вакцины. Вакцинацию можно пройти в поликлиниках по месту прикрепления после осмотра врача. Прививка прежде всего рекомендована группам риска: детям, пожилым, беременным и пациентам с хроническими заболеваниями.

«Если простудились сами, останьтесь дома. Не ходите на работу, не посещайте общественные места. Один заболевший может заразить до 20 и более человек» Сгенерировано нейросетью

«Если простудились – останьтесь дома, не переносите болезнь на ногах!»

«Неспецифическая профилактика тоже важна. Регулярно мойте руки с мылом или используйте антисептик. Избегайте близкого контакта с людьми с признаками простуды. Носите маску в местах массового скопления людей, меняйте ее каждые два-три часа. Не сбивайте режим сна, сбалансированно питайтесь. Избегайте переохлаждения», – советует Джаваншир Закирджаев.

Если заболел член семьи, по возможности изолируйте его в отдельной комнате. Выделите отдельную посуду, полотенца, постельное белье. Регулярно проветривайте помещение – не менее 3–4 раз в день по 10–15 минут. Проводите влажную уборку с дезинфицирующими средствами, особое внимание дверным ручкам, выключателям.

«Если простудились сами, останьтесь дома. Не ходите на работу, не посещайте общественные места. Один заболевший может заразить до 20 и более человек. Многие переносят болезнь на ногах. Категорически не рекомендую так делать. Организм в острый период направляет все ресурсы на борьбу с вирусом. Продолжение обычной активности заставляет все органы работать на износ, а иммунная система не получает достаточно энергии», – подчеркнул терапевт.

Как итог – болезнь затягивается. Слабость, быстрая утомляемость, снижение концентрации – все это может длиться неделями. Перенос болезни на ногах – это сильнейший удар по сердцу, поскольку вирус вредит миокарду.