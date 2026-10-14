Казанские специалисты помогут улучшить питание в школах Верхнеуслонского района

В Верхнеуслонском районе намерены усовершенствовать систему школьного питания с участием специалистов «Департамента продовольствия и социального питания города Казани». Такое решение принял глава района Евгений Варакин, чтобы сделать меню более разнообразным и привлечь к обедам в школьных столовых больше детей.

Варакин неоднократно посещал школьные столовые, пробовал блюда вместе с учениками и интересовался их мнением. Несмотря на положительные отзывы детей и собственные впечатления, глава района считает, что организацию питания можно улучшить.

«Хочу, чтобы все дети хорошо питались. Чтобы обедать начали даже те, кто сегодня по разным причинам отказывается от еды в школьной столовой. Задача – здоровое, сбалансированное меню и разнообразие блюд», – обозначил цель Евгений Варакин.

К работе уже подключилась генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина. Во время визита в Верхний Услон она вместе с главой района посетила местную школу, чтобы оценить организацию питания непосредственно во время обеда.

Руководители сели за один стол с учениками и попробовали блюда из школьного меню – в этот день детям подавали плов. Кроме того, Мухамедшина встретилась с руководством образовательного учреждения и поварами, чтобы подробнее изучить организацию работы столовой.

«Радует отношение руководства района – Евгений Анатольевич не формально подходит к вопросу, а лично посещает школьные столовые и слушает мнение детей. Наша команда поддержит Верхний Услон и проработает все предложенные идеи», – отметила Рима Мухамедшина.

Департамент продовольствия и социального питания Казани ежедневно обеспечивает питанием десятки тысяч школьников республики. Теперь его специалисты помогут Верхнеуслонскому району улучшить организацию питания и сделать школьные обеды более привлекательными для детей.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.