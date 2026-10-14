Мамадышский колледж получит почти 730 млн рублей на модернизацию

Мамадышский политехнический колледж стал одним из победителей федерального конкурса «Агропрофи». На капитальный ремонт, обновление материально-технической базы и развитие образовательной инфраструктуры в 2027–2029 годах направят 729,415 млн рублей. Протокол с итогами конкурса опубликован на официальном сайте федерального ведомства.

На конкурс поступила 61 заявка, финансирование получили только 10 проектов. Проект Мамадышского политехнического колледжа вошел в первую шестерку по количеству набранных баллов.

Общий объем финансирования составит 729,415 млн рублей. Из них 285,319 млн рублей выделят из федерального бюджета, 224,096 млн рублей – из бюджета Татарстана. Еще 220 млн рублей составят внебюджетные средства.

По словам директора колледжа Айнура Аглямова, задача проекта – не просто обновить здания, а создать современные условия для практической подготовки специалистов агропромышленного комплекса.

«Для нас это не просто ремонт ради ремонта. Мы решаем насущные вопросы, от которых напрямую зависит качество подготовки специалистов. В рамках проекта планируется приобрести более 40 единиц оборудования и техники», – рассказал он.

Одной из проблем колледжа остается устаревший автопарк. Студенты осваивают технику во время учебы, но на предприятиях сталкиваются с более мощными и современными машинами. Обновление оборудования позволит приблизить практическое обучение к реальным условиям производства и облегчить выпускникам адаптацию на рабочем месте.

Также проект предусматривает ремонт и утепление мастерских, расположенных отдельно от основного учебного корпуса. Зимой в помещениях бывает настолько холодно, что студентам приходится заниматься в верхней одежде.

«Наша задача – обеспечить преемственность обучения, чтобы студент осваивал технику, максимально приближенную к той, с которой ему предстоит работать после выпуска», – подчеркнул Аглямов.

Модернизация позволит колледжу расширить и перечень образовательных программ. В 2027 году здесь планируют открыть три новые специальности: «Электротехнические системы в агропромышленном комплексе», «Садово-парковое и ландшафтное строительство» и «Технология массового производства продуктов питания».