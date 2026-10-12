Минниханов обсудил с Тарпищевым развитие тенниса в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ходе встречи стороны обсудили результаты татарстанских теннисистов в 2026 году, развитие вида спорта в республике, организацию соревнований и создание спортивной инфраструктуры.

В Татарстане теннисом занимаются более 4 тыс. человек. В спортивных школах республики действуют четыре отделения по этому виду спорта. Ежегодно в регионе проводят около 40 теннисных турниров.