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На главную ТИ-Спорт 12 октября 2026 12:07

Минниханов обсудил с Тарпищевым развитие тенниса в Татарстане

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Минниханов обсудил с Тарпищевым развитие тенниса в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ходе встречи стороны обсудили результаты татарстанских теннисистов в 2026 году, развитие вида спорта в республике, организацию соревнований и создание спортивной инфраструктуры.

В Татарстане теннисом занимаются более 4 тыс. человек. В спортивных школах республики действуют четыре отделения по этому виду спорта. Ежегодно в регионе проводят около 40 теннисных турниров.

#Рустам Минниханов #Шамиль Тарпищев #теннис
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