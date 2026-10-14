Песошин принял участие в совещании с высшими должностными лицами ПФО

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поучаствовал в совещании с высшими должностными лицами регионов Приволжского федерального округа, которое провел полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. Встреча прошла в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Участники обсудили общественно-политическое развитие регионов, обеспечение бесперебойной работы социально значимой инфраструктуры и поддержку ветеранов специальной военной операции.

Игорь Комаров подвел итоги прошедших выборов. В ПФО одновременно с выборами депутатов Госдумы состоялось более 650 избирательных кампаний, в ходе которых были замещены 4,8 тыс. мандатов и выборных должностей. По словам полпреда, голосование прошло на высоком организационном уровне. Число обращений о возможных нарушениях по сравнению с выборами в Госдуму 2021 года сократилось в 5,6 раза.

Отдельно обсудили участие ветеранов СВО в выборах. Пять участников спецоперации были избраны депутатами Госдумы, более 100 – депутатами регионального и муниципального уровней. Комаров подчеркнул необходимость продолжить работу с ветеранами, которые не смогли избраться, и вовлекать их в общественную жизнь.

Кроме того, полпред поручил обеспечить бесперебойную работу социально значимой инфраструктуры в предстоящий отопительный период и оперативно устранять возможные аварии на коммунальных сетях.

Еще одной приоритетной задачей названо укрепление межнационального согласия. Комаров поручил активнее привлекать региональные отделения Ассамблеи народов России к ключевым мероприятиям, оказывать информационную поддержку их проектам и рассмотреть меры по совершенствованию работы отделений.

В ПФО также запланированы новые общественные проекты – конкурс-фестиваль для семей участников и ветеранов СВО и Спартакиада вузов округа. Отдельное внимание предложено уделить профилактике радикализации молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию.