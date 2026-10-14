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Общество 14 октября 2026 15:39

Татарстан за год потратит на зубопротезирование для льготников 160 млн рублей

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На меру социальной поддержки по зубопротезированию в Татарстане в этом году предусмотрено 177,5 млн рублей. Об этом сообщила директор ТФОМС РТ Алсу Мифтахова на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«За девять месяцев 2026 года исполнение составило 67%. При сохранении такой динамики исполнение прогнозируется в объеме 160 млн рублей. Ожидаем остаток средств в объеме 17,5 млн рублей», – рассказала она.

Мифтахова отметила, что за девять месяцев услугу по зубопротезированию получили 5,7 тыс. человек.

«Ожидается небольшое перевыполнение в количестве льготников, получающих эту услугу», – подчеркнула она.

По словам директора фонда, 96% получателей услуг по зубопротезированию и слухопротезированию – ветераны труда.

По республиканскому законодательству предусмотрены меры поддержки в виде бесплатного зубопротезирования и слухопротезирования ветеранам труда, реабилитированным гражданам, а также пострадавшим от политических репрессий и награжденным государственными наградами республики.

#меры соцподдержки
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