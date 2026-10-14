news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 14 октября 2026 14:37

«ПромРейтинг» изучил образ Татарстана в глазах жителей российских регионов

Читайте нас в
«ПромРейтинг» изучил образ Татарстана в глазах жителей российских регионов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Исследовательская компания «ПромРейтинг» изучила, с какими образами жители российских регионов связывают Республику Татарстан.

Образ республики формируется на пересечении традиций и современных достижений. Среди главных символов – Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, башня Сююмбике, Центр семьи «Казан» и улица Баумана. Культурный облик определяют Сабантуй, татарский язык, национальные костюмы, музыка и танцы. Гастрономические символы – чак-чак, эчпочмак, кыстыбый, казылык и губадия.

Экономические ассоциации связаны с нефтедобычей и «Татнефтью», грузовиками КАМАЗ, промышленностью Нижнекамска, Набережных Челнов, Елабуги и Альметьевска. Среди важных персон названы Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев, Габдулла Тукай, Муса Джалиль, Алина Загитова, Камила Валиева, Марат Сафин и Алсу. Спортивный образ формируют «Ак Барс», «Рубин», «КАМАЗ-мастер», УНИКС и «Зенит-Казань».

Новым символом стал Иннополис. Ядром образа остается Казань, но промышленный потенциал ассоциируется и с другими городами: Набережными Челнами, Нижнекамском, Альметьевском.

Главный вывод исследования – Татарстан воспринимается как территория с выраженной культурной идентичностью, развитой экономикой и заметным присутствием в общероссийской повестке.

#Татарстан #исследование
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Татарстане зарегистрированы вспышки бешенства: в шести районах введут карантин

В Татарстане зарегистрированы вспышки бешенства: в шести районах введут карантин

14 октября 2026
Конференция по бизнесу пройдет в рамках Строительной недели БРИКС

Конференция по бизнесу пройдет в рамках Строительной недели БРИКС

13 октября 2026
Новости партнеров