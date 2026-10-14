«ПромРейтинг» изучил образ Татарстана в глазах жителей российских регионов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Исследовательская компания «ПромРейтинг» изучила, с какими образами жители российских регионов связывают Республику Татарстан.

Образ республики формируется на пересечении традиций и современных достижений. Среди главных символов – Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, башня Сююмбике, Центр семьи «Казан» и улица Баумана. Культурный облик определяют Сабантуй, татарский язык, национальные костюмы, музыка и танцы. Гастрономические символы – чак-чак, эчпочмак, кыстыбый, казылык и губадия.

Экономические ассоциации связаны с нефтедобычей и «Татнефтью», грузовиками КАМАЗ, промышленностью Нижнекамска, Набережных Челнов, Елабуги и Альметьевска. Среди важных персон названы Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев, Габдулла Тукай, Муса Джалиль, Алина Загитова, Камила Валиева, Марат Сафин и Алсу. Спортивный образ формируют «Ак Барс», «Рубин», «КАМАЗ-мастер», УНИКС и «Зенит-Казань».

Новым символом стал Иннополис. Ядром образа остается Казань, но промышленный потенциал ассоциируется и с другими городами: Набережными Челнами, Нижнекамском, Альметьевском.

Главный вывод исследования – Татарстан воспринимается как территория с выраженной культурной идентичностью, развитой экономикой и заметным присутствием в общероссийской повестке.