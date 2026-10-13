«Запрет – меньшее зло»: в Татарстане хотят на пять лет закрыть продажу вейпов

Законопроект о запрете в Татарстане розничной продажи вейпов и жидкостей для них одобрили депутаты парламентского комитета Госсовета РТ. Определен экспериментальный период, в который будет действовать этот запрет. Парламентарии не исключили, что за это время могут быть введены и другие ограничения. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Законопроект о запрете продажи вейпов в Татарстане одобрили депутаты Госсовета РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Более 80% респондентов поддержали введение запрета»

Парламентарии Татарстана предложили запретить на территории республики розничную продажу вейпов и жидкостей для них с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Соответствующий законопроект сегодня поддержали депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Запрет вводится сроком на пять лет. Такой экспериментальный период определен 186-м федеральным законом от 26 июня этого года», – рассказал председатель комитета Рягат Хусаинов, представляя документ.

Он пояснил, что основная цель запрета – защита здоровья населения от негативных последствий потребления никотиносодержащей продукции, прежде всего среди молодежи. «Сегодня электронные системы доставки никотина, так называемые вейпы, активно продвигаются на рынке как модный и безопасный продукт, однако медицинское исследование уже доказало пагубное влияние этой продукции на здоровье», – заявил он.

Законопроект разработан по запросу населения, подчеркнул депутат. «За последнее время мы получили огромное количество откликов по вопросу запрета продажи вейпов в Татарстане. Большая работа по изучению этого вопроса проведена Молодежным парламентом при Государственном Совете», – отметил он.

Кроме того, чтобы узнать мнение татарстанцев по этому вопросу, в соцсети проводился опрос населения с возможностью оставить свои комментарии и предложения. «Более 80% респондентов поддержали введение запрета. Это подтверждает востребованность данной меры. Приведу цитату из комментариев к законопроекту: «На весах – реальное здоровье наших граждан». Думаю, этим все сказано», – заметил Хусаинов.

Парламентарии Татарстана предложили запретить розничную продажу вейпов и жидкостей для них с 1 марта 2027 года на 5 лет Фото: © «Татар-информ»

«Бизнес, который наносит вред гражданам республики, недопустим»

В течение пяти лет, пока будет действовать запрет на продажу вейпов, могут ввести дополнительные ограничительные меры, сказал Хусаинов.

«За этот период изучим практику. Может быть, появятся дополнительные предложения по запрету других направлений. Пока мы определили только вейпы. Это первые шаги», – подчеркнул председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Законопроект поддержал депутат Артур Абдульзянов, хотя отметил, что не все предприниматели восприняли такой запрет положительно. «Я представляю малое и среднее предпринимательство. Были, конечно, суждения о том, как это повлияет на бизнес, что это некое ущемление и давление», – заявил он.

«Но запрет – это меньшее зло», – добавил заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

«Я считаю, что бизнес, который наносит вред гражданам республики, недопустим. А молодежь даже не задумывается, что это наносит вред», – продолжил Абдульзянов.

«Даем время перестроить свой бизнес, сохранив рабочие места и продолжая развиваться в другом направлении»

Лояльный поход к бизнесу соблюдается, убежден Хусаинов. По его словам, до марта следующего года у предпринимателей есть возможность перепрофилироваться на реализацию другой продукции.

«Мы даем им время перестроить свой бизнес, сохранив рабочие места и продолжая развиваться в другом направлении, но более комфортном для наших граждан. Кроме того, мы даем время до 1 марта следующего года, чтобы коммерсанты излишки накопленной продукции могли передать куда-то», – уточнил депутат.

Он также заметил, что Архангельская, Саратовская, Рязанская, Смоленская, Пензенская области, Северная Осетия, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ уже приняли такой закон.

«Но к Татарстану близко находятся Чебоксары и Йошкар-Ола. Люди могут туда поехать, закупить коробку и также потреблять. Потреблять не запрещается, но тем не менее», – добавил Абдульзянов.

«Но восемь регионов ввели запрет, несмотря на соседей», – ответил ему Хусаинов.

«На примере восьми регионов начнем работать, а дальше и остальные подключатся», – поддержал председателя комитета Ахметов.

До марта следующего года у предпринимателей есть возможность перепрофилироваться на реализацию другой продукции Фото: © Елена Пунина / РИА Новости

«Скоро этот плевок в лицо закону со стороны точек продаж вейпов будет устранен»

Законопроект «Об установлении на территории РТ запрета на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина» депутаты комитета рекомендовали Госсовету принять пока только в первом чтении.

«Мы хотим вынести этот вопрос на обсуждение более широкого политического круга. То есть предложить обсудить его с представителями политических партий, не представленных в парламенте, которые раз в год принимают участие в заседании Госсовета. Может быть, они еще внесут какие-то предложения. Пусть они зададут нам вопросы для дальнейшего рассмотрения. А принять в целом мы сможем уже на следующем заседании с более четкими формулировками», – пояснил Хусаинов, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа».

Запретить продажу вейпов в Татарстане еще в прошлом году предложили представители Молодежного парламента при Государственном Совете РТ. С 2024 года они проводят рейды под названием «Антивейп».

«Мы ходим по магазинам, где продают такую продукцию, фиксируем нарушения и передаем в Управление Роспотребнадзора по РТ. В рамках наших рейдов было проведено более 100 проверок, мы зафиксировали нарушения в каждом магазине, в который зашли. Это отсутствие списка с продукцией, незакрытые стеллажи с табачной продукцией, отсутствие маркировки «Честный знак». Уверен, что скоро этот плевок в лицо закону со стороны точек продаж вейпов будет устранен», – заявил в беседе с журналистами член Молодежного парламента, руководитель регионального отделения движения «Здоровое Отечество» в РТ Виктор Воропаев.