Академия молодежной дипломатии РТ стала соорганизатором форума на Филиппинах

Академия молодежной дипломатии Татарстана выступила одним из организаторов форума «Россия – АСЕАН: молодежный форум инноваций и общественной дипломатии», который прошел в Маниле. Мероприятие состоялось при участии филиппинской некоммерческой организации SIKLAB Pilipinas и Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, сообщает пресс-служба Академии молодежной дипломатии РТ.

Татарстан на форуме представили председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова и руководитель специальных проектов организации Юлия Девятилова. В мероприятии также участвовали дипломаты российского посольства в Маниле, представители МИД Филиппин, Филиппино-российской деловой ассамблеи и молодые лидеры стран АСЕАН.

Программа включала экспертные сессии, панельные дискуссии и презентации молодежных проектов. Участники обсудили 30-летие партнерства России и АСЕАН, экономическое и цифровое взаимодействие, образовательную мобильность и академические обмены. Представители разных стран также работали над совместными практическими проектами. По итогам форума была принята итоговая декларация.

Председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова выступила с докладом о роли молодежи в развитии публичной дипломатии и укреплении сотрудничества России со странами АСЕАН.

«Когда мы впервые встретились с филиппинскими коллегами в Казани, это был просто разговор двух команд. А спустя время он привел нас в Манилу – уже как соорганизаторов общего форума. В этом и есть сила молодежной дипломатии: она начинается с живого общения, а вырастает в совместные проекты, которые соединяют страны. Для Татарстана большая честь быть площадкой, где рождаются такие связи между молодежью России и странами АСЕАН», – отметила она.

Форум продолжил сотрудничество Академии с филиппинскими партнерами, начавшееся на международных площадках в Казани. Развитие молодежных и гуманитарных связей стало одним из направлений диалога. Дополнительное значение этому взаимодействию придало председательство Филиппин в АСЕАН в 2026 году.

Участники рассчитывают использовать установленные контакты для реализации совместных инициатив в сфере молодежной дипломатии, образования, инноваций и культурно-гуманитарного сотрудничества.