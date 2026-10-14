Экспорт продукции АПК Татарстана в Индию вырос в 2,3 раза

Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Татарстана в Индию за девять месяцев 2026 года достиг 61 млн долларов. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Рустем Гайнуллов на встрече с индийской делегацией.

По данным Минсельхозпрода Татарстана, за девять месяцев текущего года общий объем экспорта продукции АПК республики составил 410,1 млн долларов, увеличившись на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Основу поставок составляет масложировая продукция. Также растет экспорт зерновых, молочной продукции и товаров пищевой и перерабатывающей промышленности.

«На Индию приходится около 15% всего аграрного экспорта республики. Уже к началу октября поставки на ваш рынок превысили результат за весь прошлый год», – заявил Гайнуллов.

Рабочая встреча с делегацией Индии во главе с генеральным директором компании India Glycols Ltd Рупарком Сарсватом состоялась в преддверии бизнес-форума «TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность», который пройдет в Казани 15–16 октября.

По словам Рустема Гайнуллова, дальнейшая работа сосредоточена на расширении взаимной торговли, глубокой переработке сельскохозяйственного сырья и транспортной логистике.

Стороны подчеркнули важность укрепления торгово-экономических связей в агропромышленном комплексе и отметили перспективы совместного сотрудничества в поддержку национального проекта «Международная кооперация и экспорт».