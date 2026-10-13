Читает газеты и следит за новостями: жительница Бугульмы отметила 100 лет

Жительнице Бугульмы Тамаре Ивановне Меньшиковой исполнилось 100 лет. С юбилеем долгожительницу поздравил глава Бугульминского района Дамир Фаттахов. Он вручил имениннице цветы и памятные подарки, а также поздравительные адреса от Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Тамара Ивановна родилась 12 октября 1926 года в селе Политенки Шабалинского района Кировской области. Она – вдова участника Великой Отечественной войны, труженица тыла и ветеран труда.

Ее супруг Владимир Меньшиков, родившийся в 1923 году, дважды был ранен на фронте и долго лечился в госпитале. После войны семья жила в Тюмени, а в 1948 году по распределению переехала в Бугульму.

Всю трудовую жизнь Тамара Ивановна посвятила Бугульминскому промысловому объединению рабочего снабжения, откуда и ушла на заслуженный отдых. За многолетний добросовестный труд она награждена медалью «Заслуженный работник торговли», юбилейными медалями и почетными грамотами.

Поздравляя именинницу, Дамир Фаттахов отметил ее бодрость, оптимизм и интерес к жизни. По словам главы района, Тамара Ивановна следит за городскими новостями, читает газеты и активно обсуждает происходящие изменения.

У Тамары Ивановны большая семья – два внука и четверо правнуков. В день столетия ей пожелали здоровья, бодрости духа и еще многих лет в окружении родных и близких.