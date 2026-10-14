В ряде домов Советского района Казани на сутки отключат воду

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В Советском районе Казани с 9:00 20 октября до 11:00 21 октября временно прекратят подачу воды. Это связано с подключением новых водопроводов жилого комплекса «НОВА» на улице Николая Ершова к централизованным сетям, сообщает МУП «Водоканал».

Под отключение попадут 24 многоквартирных дома, одно социальное учреждение, три больницы и 28 административных зданий.

Воды не будет по следующим адресам:

улица Искра: 1/4, 3, 4, 6/35а, 7, 14;

улица Николая Ершова: 29, 29а, 29б, 29г, 31, 31а, 31б, 31в, 33, 35а/6, 47, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 49а/1, 49а, 49а, корп. 1, 2, 3, 4, 5; 49е, 49е, корп. 1, 49е/1, 51, 53, 53, корп. 1, 53б, 56;

улица Патриса Лумумбы: 13, 17, 17а, 19, 21, 23, 26, 28, 28а, 28б, 30;

улица Петра Алексеева: 3, 3, корп. 1, 4/1, 6, 7, 7а, 9;

улица Сеченова: 3, 3а, 5, 6, 7, 11, 13, 13а, 15, 17, 17а, 17б, 17в, 19, 19а, 19б, 21.

Заявки на доставку воды автоцистернами принимают по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.

Жителям рекомендуют заранее запастись водой. В «Водоканале» также сообщили, что постараются завершить работы раньше установленного срока.