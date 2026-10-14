В Татарстане снизилось количество процедур ЭКО по ОМС

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в Татарстане в этом году зафиксировал небольшое снижение количества процедур ЭКО по ОМС. Об этом сообщила директор ТФОМС РТ Алсу Мифтахова на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«На этот год на ЭКО заложено 334 млн рублей. Фактическое исполнение по деньгам составляет всего лишь 56% по итогам восьми месяцев. Для такого периода – это достаточно низкий показатель», – рассказала она.

По словам Мифтаховой, в бюджете фонда на 2027 год на ЭКО выделено 350 млн рублей. «Финансирование увеличивается на 16 млн рублей. Но пока это прогнозные цифры. Возможно, ситуация изменится, когда выйдет федеральная программа государственных гарантий. Может быть, увеличится финансирование», – подчеркнула она.