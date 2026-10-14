В Высокогорском районе торжественно открыли «Парту Героя»

фото: официальный портал "Единой России"

В Учхозской школе Высокогорского района 13 октября торжественно открыли «Парту Героя» – ее посвятили памяти погибшего участника специальной военной операции Александра Шулаева. Мероприятие организовало реготделение «Молодой Гвардии Единой России» по партпроекту «Новая школа». Об этом сообщает официальный портал «Единой России».

Почтить память Александра Шулаева собрались педагоги и ученики школы, его родители Николай и Лидия Шулаевы, родные. Церемония началась с исполнения государственных гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан.

Депутат Государственного Совета РТ, руководитель реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов отметил, что открытие парт Героев, погибших в зоне СВО, – это дань памяти, уважения и признания мужества бойцов.

«Устанавливая "Парту Героя", мы берем на себя обязательство беречь память о нашем земляке. Для его семьи важно знать, что о нем помнят, что его имя звучит в школе, а учителя передают его историю детям. Спасибо родным и педагогам, которые помогают сохранить эту связь между поколениями», – сказал Руслан Шигабуддинов.

фото: официальный портал "Единой России"

Александр Шулаев родился 4 февраля 1994 года в поселке Дачное Высокогорского района. Здесь вырос, окончил Учхозскую школу. Обучение продолжил в профессиональном училище №68, где получил специальность автослесаря.

В 2012–2013 годах проходил срочную службу, после чего по контракту служил в Севастополе, участвовал в военной операции в Сирии. С 2022 года Александр Шулаев участвовал в специальной военной операции в должности старшего стрелка отделения морской пехоты. Жизнь Александра Шулаева оборвалась при исполнении воинского долга в населенном пункте Крынки Херсонской области 2 января 2024 года.

За боевые заслуги Александр Шулаев отмечен множеством наград. Указом Президента Российской Федерации он награжден орденом Мужества (посмертно).

Александр Шулаев всегда вставал на защиту слабых, участвовал в поздравлениях ветеранов Великой Отечественной войны, увлекался волейболом и был душой компании, рассказала его классный руководитель Любовь Штро.

«Его отличала смелость отстаивать свои убеждения. Эта смелость сопровождала его всю жизнь. Она помогла ему выбрать профессию военного, достигать целей, которые он ставил перед собой как военный, и, естественно, совершать геройские поступки», – поделилась она.

фото: официальный портал "Единой России"

Директор школы Нияз Мияссаров отметил, что память о героях, которые отдали свои жизни, защищая Родину, всегда живет в сердцах и делах высокогорцев.

Открыла парту Героя Лидия Шулаева. Родные бойца поблагодарили коллектив школы и учеников, а также организаторов акции «Парта Героя» за сохранение памяти о людях, беззаветно служащих своей стране. Память гвардии сержанта Александра Шулаева участники церемонии почтили минутой молчания и возложили цветы на парту Героя.

В Высокогорском районе также появилась еще одна парта Героя. Церемония прошла в Березкинской школе и была посвящена памяти выпускника учебного заведения, участника специальной военной операции Аделя Авхадиева.

Образовательный проект «Парта Героя» инициировала партия «Единая Россия» в рамках партпроекта «Новая школа». Проект в доступной форме рассказывает школьникам о земляках, которые совершили доблестный поступок и проявили личное мужество. На каждой парте размещена информация о герое, который имеет непосредственное отношение к школе, его фотография, биография и описание героического пути.

В Татарстане реализуется общественный проект ПФО «Герои Отечества», направленный на увековечение памяти погибших защитников Отечества и поддержку участников героических событий.