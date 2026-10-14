В Минцифре РТ призвали не выкладывать фотографий детей в интернете

Фотографии детей в открытых источниках могут использовать мошенники. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» о мошенничествах в интернете рассказал начальник отдела информационной безопасности Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Ленар Бадыков.

«К сожалению, на сегодняшний день существуют риски, когда мошенники используют изображения детей в своих корыстных целях. К сожалению, злоумышленники используют изображения детей для создания дипфейк-контента, когда с помощью нейронных сервисов генерируются видео. Они могут быть использованы для шантажа несовершеннолетнего – они могут сгенерировать видео, на котором ребенок, к примеру курит и так далее. Шатажируя ребенка, они могут заставить его совершить действия террористической направленности – совершить поджог объектов инфрастурктуры и так далее», – объяснил сотрудник Минцифры.

Также наиболее высокие риски существуют относительно буллинга со стороны сверстников, добавил он.

«Порой родители выкладывают в Сеть фотографию, которая кажется им милой, при этом сверстники могут использовать эту фотографию для травли», – рассказал Ленар Бадыков.

Он призвал ограничить публикацию фотографий детей в интернете – как в социальных сетях, так и в мессенджерах.