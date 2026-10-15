Брокер Ракута объяснил, как выявить скрытые проблемы при покупке квартиры

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При покупке квартиры на вторичном рынке важно проверить законность перепланировки и состояние коммуникаций. Об этом NEWS.ru рассказал ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

По его словам, вторичное жилье требует особенно внимательного подхода. Полноценную проверку квартиры лучше проводить с привлечением специалистов, но и самостоятельный осмотр поможет выявить возможные проблемы.

Эксперт рекомендует несколько раз посетить квартиру в разное время суток. Днем стоит оценить состояние двора, дома и самого жилья, а вечером – проверить, насколько шумно в помещении и вокруг него.

При осмотре технической стороны квартиры необходимо проверить все коммуникации, уточнить, когда в ней в последний раз делали ремонт и какие материалы использовали. Также важно изучить документы и выяснить, узаконены ли проведенные перепланировки.

Кроме того, Ракута советует обратить внимание на обстановку на этажах выше и ниже квартиры. Это поможет заранее выявить возможные неудобства. До подписания договора необходимо осмотреть потолки и проверить, нет ли на них следов протечек.