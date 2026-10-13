Мазепин «прорубает» окно в Европу: каковы шансы Казани на водный ЧЕ в 2028 году

В эти дни в России по приглашению председателя ФВВСР Дмитрия Мазепина находится глава European Aquatics Антонио Силва. Накануне они совместно вышли к журналистам и ответили на самые волнующие вопросы. Есть ли шансы у Казани принять мировой или европейский турнир в ближайшие годы – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После Москвы Антонио Силва поедет в Казань

О том, что руководитель европейской ассоциации водных видов спорта Антонио Силва собирается в нашу страну, пару месяцев назад в разговоре с журналистами заявлял министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Правда, тогда сроки были довольно расплывчаты – дескать, в середине октября. И вот накануне Силва вместе с Мазепиным вышли и после долгого обсуждения ответили на главные вопросы. Наше внимание привлекло несколько любопытных ответов. Например, про допуск российских спортсменов на чемпионат Европы с флагом и гимном:

«13 апреля World Aquatics, еще до рекомендаций Международного олимпийского комитета, приняла решение о полноценном возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Это решение обязательно для всех континентальных федераций, включая европейскую. Сразу после этого я встретился с председателем Федерации водных видов спорта России Дмитрием Мазепиным и заверил его, что мы незамедлительно реализуем данное решение на соревнованиях European Aquatics.

Таким образом, уже с апреля российские спортсмены получили возможность выступать на многих европейских турнирах в полноценном статусе. Исключение составили лишь соревнования, соглашения о проведении которых были заключены до решения World Aquatics от 13 апреля. В частности, это касалось чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже в 2026 году. Мы заранее уведомили об этом российскую федерацию. European Aquatics обязана соблюдать правила World Aquatics, которые также были утверждены нашим бюро. Они предусматривают полноценное участие российских спортсменов в европейских соревнованиях» , – сказал Силва «Матч ТВ».

Еще более насущным был вопрос о том, сможет ли Россия принять чемпионат Европы в ближайшее время. Особенно Казань, у которой он по плану стоит в календаре в 2028 году. Но этот вопрос не прозвучал, собственно, ответа на него потому и не было.

Антонио Силва Фото: europeanaquatics.org

Но, по информации нашего издания, следующая остановка Антонио Силвы – как раз столица Татарстана. И, как отметили в региональном Минспорте, после этого будут сделаны важные заявления. Но исполнительный директор Федерации плавания республики Эрик Акчурин отметил в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта», что этот визит не просто так организован.

«Никто в нашем городе чемпионат Европы по водным видам спорта не отменял. Он стоит в календаре, но пока без каких-либо изменений. Возможно, что и проведут. Видите, как меняются времена, особенно международная ситуация. В Европе, правда, очень грустно относятся ко всему, но американцы уже пошли на попятную. Если Силва приехал сюда, это о чем-то говорит. Даже просто приезд, не говоря уже о принятых решениях. Раньше все было категорично: Европа не приедет и точка. А тут сам глава European Aquatics прилетел. Значит, что-то меняется. Будем надеяться – доживем, и в Казани пройдет чемпионат Европы. Это здорово», – сказал Акчурин «ТИ-Спорту».

Так что нам остается запастись терпением и подождать. Видимо, Европа приоткроется для Казани еще шире, чем мы могли себе представить еще год назад.

Хитрый план Мазепина

А вот с чемпионатами мира история для Казани куда тяжелее. Все мы помним, что именно в нашем городе прошел водный мундиаль в 2015 году. И должен был быть, но по известным причинам был перенесен в 2024 году. В этой связи очень интересны слова Дмитрия Мазепина.

Бизнесмен утверждает, что на днях разговаривал по телефону с президентом World Aquatics Хусейном Аль Мусалламом. Тот якобы не против рассмотреть проведение чемпионата мира в России, но есть важное условие – это должна быть не Казань, а Москва или Санкт-Петербург.

«В Казани уже проходили крупные соревнования, и World Aquatics не хочет несколько раз за короткий период возвращаться в один и тот же город. Поэтому есть определенные сложности. Необходимо решать вопросы инфраструктуры, проведения соревнований и популяризации наших видов спорта», – сказал Мазепин «Матч ТВ».

В контексте слов о зацикленности на одном городе выглядит довольно забавно, особеннотучитывая тот факт, что чемпионат мира по водным видам спорта в следующем году пройдет в Будапеште – третий раз из последних семи турниров. А возможно, это такой план самого Мазепина, – дело в том, что он уже давно говорит о том, что хочет построить в Москве Центр водных видов спорта, в котором, дескать, и можно будет проводить большие турниры. И тем самым выбивает себе землю под строительство.

Дмитрий Мазепин Фото: russwimming.ru

«Я неоднократно говорил, что после распада Советского Союза инфраструктура всех четырех наших видов спорта серьезно пострадала. Многие крупные бассейны были перестроены под другие объекты. Вспомните бассейн ЦСКА, бассейн в Лужниках. Формально инфраструктура есть, но проводить там соревнования необходимого уровня мы не можем. Полгода назад я побывал в «Олимпийском». Там предусмотрено много хороших инфраструктурных решений.

Но возникают вопросы: как туда будут попадать дети и спортсмены, учитывая, что комплекс находится в частной собственности коммерческой компании? Есть и финансовая сторона. Возможно, нам предоставят бассейн за деньги, однако с государственным финансированием чемпионатов на коммерческих объектах могут возникнуть законодательные сложности», – сказал Мазепин «Матч ТВ».

Но пока Мазепин пытается продавить эту тему, Казань остается чуть ли не единственным городом в стране, где конфигурация «база + бассейн» уже на мировом уровне.

«Да, об этом говорили уже не раз – дескать, проводите, но не в Казани. Но в стране нет хорошей базы для таких турниров нигде, кроме Екатеринбурга и Казани. Был «Олимпийский», но его продали в коммерцию. В Санкт-Петербурге все знают бассейн, где проводят Кубок Сальникова и остальное. Но там чемпионат мира не проведешь», – отметил Акчурин в разговоре с «ТИ-Спортом».

Да, и еще один важный факт. Достоверно знаю, что большинство спортсменов, когда приехали на чемпионат России в Казань в прошлом году, сказали: «Не хотим больше нигде, нам здесь очень понравилось». Думаю, это самый важный маркер для таких турниров. Нужно только захотеть.