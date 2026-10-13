Мазепин «прорубает» окно в Европу: каковы шансы Казани на водный ЧЕ в 2028 году
Татарстанская сказка в плавании: рассчитывать ли Казани на водные турниры в ближайшие годы
В эти дни в России по приглашению председателя ФВВСР Дмитрия Мазепина находится глава European Aquatics Антонио Силва. Накануне они совместно вышли к журналистам и ответили на самые волнующие вопросы. Есть ли шансы у Казани принять мировой или европейский турнир в ближайшие годы – в материале «ТИ-Спорта».
После Москвы Антонио Силва поедет в Казань
О том, что руководитель европейской ассоциации водных видов спорта Антонио Силва собирается в нашу страну, пару месяцев назад в разговоре с журналистами заявлял министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Правда, тогда сроки были довольно расплывчаты – дескать, в середине октября. И вот накануне Силва вместе с Мазепиным вышли и после долгого обсуждения ответили на главные вопросы. Наше внимание привлекло несколько любопытных ответов. Например, про допуск российских спортсменов на чемпионат Европы с флагом и гимном:
«13 апреля World Aquatics, еще до рекомендаций Международного олимпийского комитета, приняла решение о полноценном возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Это решение обязательно для всех континентальных федераций, включая европейскую. Сразу после этого я встретился с председателем Федерации водных видов спорта России Дмитрием Мазепиным и заверил его, что мы незамедлительно реализуем данное решение на соревнованиях European Aquatics.
Таким образом, уже с апреля российские спортсмены получили возможность выступать на многих европейских турнирах в полноценном статусе. Исключение составили лишь соревнования, соглашения о проведении которых были заключены до решения World Aquatics от 13 апреля. В частности, это касалось чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже в 2026 году. Мы заранее уведомили об этом российскую федерацию. European Aquatics обязана соблюдать правила World Aquatics, которые также были утверждены нашим бюро. Они предусматривают полноценное участие российских спортсменов в европейских соревнованиях» , – сказал Силва «Матч ТВ».
Еще более насущным был вопрос о том, сможет ли Россия принять чемпионат Европы в ближайшее время. Особенно Казань, у которой он по плану стоит в календаре в 2028 году. Но этот вопрос не прозвучал, собственно, ответа на него потому и не было.
Но, по информации нашего издания, следующая остановка Антонио Силвы – как раз столица Татарстана. И, как отметили в региональном Минспорте, после этого будут сделаны важные заявления. Но исполнительный директор Федерации плавания республики Эрик Акчурин отметил в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта», что этот визит не просто так организован.
«Никто в нашем городе чемпионат Европы по водным видам спорта не отменял. Он стоит в календаре, но пока без каких-либо изменений. Возможно, что и проведут. Видите, как меняются времена, особенно международная ситуация. В Европе, правда, очень грустно относятся ко всему, но американцы уже пошли на попятную. Если Силва приехал сюда, это о чем-то говорит. Даже просто приезд, не говоря уже о принятых решениях. Раньше все было категорично: Европа не приедет и точка. А тут сам глава European Aquatics прилетел. Значит, что-то меняется. Будем надеяться – доживем, и в Казани пройдет чемпионат Европы. Это здорово», – сказал Акчурин «ТИ-Спорту».
Так что нам остается запастись терпением и подождать. Видимо, Европа приоткроется для Казани еще шире, чем мы могли себе представить еще год назад.
Хитрый план Мазепина
А вот с чемпионатами мира история для Казани куда тяжелее. Все мы помним, что именно в нашем городе прошел водный мундиаль в 2015 году. И должен был быть, но по известным причинам был перенесен в 2024 году. В этой связи очень интересны слова Дмитрия Мазепина.
Бизнесмен утверждает, что на днях разговаривал по телефону с президентом World Aquatics Хусейном Аль Мусалламом. Тот якобы не против рассмотреть проведение чемпионата мира в России, но есть важное условие – это должна быть не Казань, а Москва или Санкт-Петербург.
«В Казани уже проходили крупные соревнования, и World Aquatics не хочет несколько раз за короткий период возвращаться в один и тот же город. Поэтому есть определенные сложности. Необходимо решать вопросы инфраструктуры, проведения соревнований и популяризации наших видов спорта», – сказал Мазепин «Матч ТВ».
В контексте слов о зацикленности на одном городе выглядит довольно забавно, особеннотучитывая тот факт, что чемпионат мира по водным видам спорта в следующем году пройдет в Будапеште – третий раз из последних семи турниров. А возможно, это такой план самого Мазепина, – дело в том, что он уже давно говорит о том, что хочет построить в Москве Центр водных видов спорта, в котором, дескать, и можно будет проводить большие турниры. И тем самым выбивает себе землю под строительство.
«Я неоднократно говорил, что после распада Советского Союза инфраструктура всех четырех наших видов спорта серьезно пострадала. Многие крупные бассейны были перестроены под другие объекты. Вспомните бассейн ЦСКА, бассейн в Лужниках. Формально инфраструктура есть, но проводить там соревнования необходимого уровня мы не можем. Полгода назад я побывал в «Олимпийском». Там предусмотрено много хороших инфраструктурных решений.
Но возникают вопросы: как туда будут попадать дети и спортсмены, учитывая, что комплекс находится в частной собственности коммерческой компании? Есть и финансовая сторона. Возможно, нам предоставят бассейн за деньги, однако с государственным финансированием чемпионатов на коммерческих объектах могут возникнуть законодательные сложности», – сказал Мазепин «Матч ТВ».
Но пока Мазепин пытается продавить эту тему, Казань остается чуть ли не единственным городом в стране, где конфигурация «база + бассейн» уже на мировом уровне.
«Да, об этом говорили уже не раз – дескать, проводите, но не в Казани. Но в стране нет хорошей базы для таких турниров нигде, кроме Екатеринбурга и Казани. Был «Олимпийский», но его продали в коммерцию. В Санкт-Петербурге все знают бассейн, где проводят Кубок Сальникова и остальное. Но там чемпионат мира не проведешь», – отметил Акчурин в разговоре с «ТИ-Спортом».
Да, и еще один важный факт. Достоверно знаю, что большинство спортсменов, когда приехали на чемпионат России в Казань в прошлом году, сказали: «Не хотим больше нигде, нам здесь очень понравилось». Думаю, это самый важный маркер для таких турниров. Нужно только захотеть.