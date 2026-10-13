Женщины-депутаты Госсовета РТ обсудили организацию школьного питания

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня члены объединения женщин-депутатов Государственного Совета Татарстана «Мәрхәмәт-Милосердие» посетили гимназию №19 Приволжского района Казани, где, в частности, проверили организацию детского питания. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Участие в мероприятии приняли секретарь Госсовета Лилия Маврина, заместитель председателя Комитета по социальной политике Ольга Воронова, заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ирина Терентьева, депутат Госсовета и генеральный директор АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани» Рима Мухамедшина.

Депутаты в сопровождении директора гимназии Андрея Талманова осмотрели учебные классы с современным оборудованием и пристрой к зданию. Гимназия №19 входит в число самых известных школ Татарстана. Хотя в некоторых начальных классах обучаются до 40 человек, образовательный процесс организован в комфортных условиях. Школьники занимаются в современных, хорошо оборудованных помещениях.

Особое внимание женщины-депутаты уделили организации школьного питания. В гимназии действуют два школьных ресторана: один для учащихся 1–4-х классов, второй – для школьников 5–11-х классов. Парламентарии попробовали блюда, которые ежедневно предлагают детям, и отметили их высокое качество и вкус, заметили в пресс-службе.

О совершенствовании системы детского питания депутатам рассказала Рима Мухамедшина. Укомплектованность штата департамента к началу учебного года достигла 94,6%. Ежедневно организация обеспечивает питанием 310 тыс. жителей Казани и десяти районов РТ. В частности, горячее питание получают 204,5 тыс. школьников, 91,7 тыс. воспитанников детских садов и 5 тыс. пациентов больниц.

Сотрудников департамент ищет в том числе через Ресурсный центр и сотрудничество с профильными учебными заведениями: к работе в школьных столовых приступили 117 студентов, еще 100 первокурсников начали обучение. Благодаря программе «Приведи друга» штат пополнили 27 новых работников, а система наставничества позволила снизить текучесть кадров среди сотрудников первого года работы с 45% в 2024 году до 17%.

К новому учебному сезону проведено обслуживание оборудования, отремонтированы складские помещения, закуплено новое оборудование, обновлены шесть единиц транспорта. «Качественное образование невозможно без комфортных условий обучения и полноценного питания. Каждая партия продукции проходит строжайшую проверку, прежде чем попасть на стол к детям», – заверила докладчица.

По итогам посещения члены объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт-Милосердие» пришли к выводу, что в гимназии созданы достойные условия для обучения и развития детей, а организации школьного питания уделяется необходимое внимание.