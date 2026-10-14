В Татарстане зарегистрированы вспышки бешенства: в шести районах введут карантин

В Татарстане сохраняется напряженная ситуация с бешенством диких животных. В республике зарегистрировано 29 неблагополучных точек по этому заболеванию, очаги выявлены в 18 районах и в Казани. Животные вакцинируются, ведется отстрел лисиц. Как распознать бешенство и что делать при встрече с опасным животным – в материале «Татар-информа».





Основной резервуар бешенства в республике – дикие лисы

Фото: © «Татар-информ»

Зарегистрированы вспышки бешенства в 18 районах и Казани

В этом году в Татарстане увеличилось число подтвержденных случаев бешенства у животных, а также география распространения вируса. В Тукаевском районе сейчас рассматривается возможность введения карантина после того, как кошка, зараженная бешенством, совершила нападения на людей. Аналогичные предупредительные меры могут быть введены еще в пяти районах республики.

Как рассказал «Татар-информу» заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин, с начала года зарегистрировано 29 неблагополучных пунктов в 18 районах: Елабужском, Зеленодольском, Бугульминском, Мензелинском, Мамадышском, Сармановском, Нурлатском, Тукаевском, Актанышском, Заинском, Лаишевском, Алексеевском, Кукморском, Спасском, Черемшанском, Чистопольском, Дрожжановском, Бавлинском, а также в Казани.

Габдулхак Мотыгуллин: «Больше всего случаев в Актанышском и Мензелинском районах – по три» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Больше всего случаев в Актанышском и Мензелинском районах – по три. В прошлом году антилидером был Елабужский район», – отметил Мотыгуллин.

По его данным, за прошлый год по региону зафиксирован 21 неблагополучный пункт в 14 муниципальных районах. Три случая отмечалось в Елабужском районе, по два – в Альметьевском, Высокогорском, Заинском и Сармановском, по одному – в Агрызском, Балтасинском, Буинском, Камско-Устьинском, Мамадышском, Новошешминском, Нурлатском, Сабинском и Тюлячинском районах.

Чаще в этом году подтверждается бешенство у кошек. Это связано с тем, что лисицы выходят к людям и нападают на домашних животных Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Чаще всего в этом году бешенством болеют кошки

Статистика по видам животных в этом году выглядит тревожно. В прошлом году было зафиксировано два случая заболеваний бешенством крупного рогатого скота, заболели также 8 собак, 5 кошек, 7 лисиц и 2 барсука. В 2026 году картина изменилась: заразились 12 кошек, 8 собак, 5 лисиц, барсук, енотовидная собака, куница и корова.

Чаще в этом году, таким образом, подтверждается бешенство у кошек. По словам собеседника «Татар-информа», это связано с тем, что лисицы выходят к людям и нападают на домашних животных.

«Лисы днем выходят к людям, животным. Кого первым поймают, того и укусят. Это, как правило, собаки и кошки, они становятся бешеными и кусают дальше», – пояснил Мотыгуллин.

Есть случаи заражения и крупного рогатого скота Фото: © «Татар-информ»

В Татарстан привозят непривитый скот

Замначальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ рассказал также о случаях заражения крупного рогатого скота. По его словам, в прошлом году два из них были связаны с привозными животными: в ветеринарных свидетельствах было указано, что они вакцинированы, но по факту прививок не делали. В этом году один случай в Мензелинском районе произошел в частном секторе – люди также приобрели невакцинированное животное.

Основной «резервуар бешенства» (эпизоотологический термин, – прим. Т-и) в республике – дикие лисицы. Именно поэтому в Татарстане уже много лет ведется их отстрел. Причем цифры показывают устойчивый рост: в 2023 году отстреляна 5261 лисица, в 2024 году – 6624, в 2025 году – 7509 животных.

«Ведем усиленный отстрел. Другого пути нет – лис в республике много», – подчеркнул представитель ветслужбы. В этом году, по его данным, отстреляно уже 6245 животных.

Специалисты выезжают на место, обследуют территорию и при обнаружении больных животных их отстреливают Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Охотники регулируют численность лисиц в очагах бешенства

Начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков подтвердил, что лисицы чаще всего становятся переносчиками вируса и заходят в населенные пункты.

«Мы получаем сообщения от Главного управления ветеринарии и проводим мероприятия по регулированию численности потенциально опасных диких животных – в основном это лисицы. Добываем их в тех местах, где обнаруживают животных с признаками бешенства», – пояснил Чиспияков.

Добычей лисиц занимаются охотпользователи и охотники. При угрозе распространения заболевания можно использовать автотранспорт и не привязываться к сезону охоты. Специалисты выезжают на место, обследуют территорию и при обнаружении больных животных отстреливают их.

Ринат Чиспияков напомнил, что бешенство опасно не только для диких и домашних животных, но и для человека. Вирус передается через укус, попадает в кровь и распространяется по организму. Заражение кошек и собак от диких животных, по его словам, вполне возможно.

«[Такие] Случаи были. Когда выявляется очаг, издается указ Раиса республики, проводятся определенные мероприятия», – добавил он.

Один из ключевых методов борьбы с бешенством – вакцинация Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Вакцинированы десятки тысяч кошек и собак

Второй ключевой метод борьбы с бешенством – вакцинация. В прошлом году в республике привили 28,7 тысячи лошадей, 957,6 тысячи голов крупного рогатого скота, 220,8 тысячи голов мелкого рогатого скота, 89 тысяч собак, 94,8 тысячи кошек.

В этом году вакцинация продолжается, итоговые цифры будут известны по окончании года.

«Все домашние животные обязательно должны быть вакцинированы», – подчеркнул Габдулхак Мотыгуллин.

Для защиты от бешенства специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам вместе с ветеринарами раскладывают вакцины в местах концентрации диких животных.

Указы по введению карантина находятся на подписи у Раиса Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В шести районах республики планируют ввести карантин

На сегодняшний день, по словам Мотыгуллина, в шести районах республики: Сармановском, Тукаевском, Мамадышском, Мензелинском, Бугульминском и Актанышском – планируется введение карантина по бешенству. Соответствующие указы по находятся на подписи у Раиса Татарстана.

В одном из сел Мамадышского района бешенство выявлено у кошки, в Бугульме, на территории Азьмушкинского сельского поселения Тукаевского района – также у кошки, которая напала на людей буквально 2 октября, в Сармановском районе – у собаки, в Актанышском районе – у кошки.

Все павшие животные были направлены на исследования в Республиканскую ветеринарную лабораторию. Лаборатория подтверждает диагноз, после чего готовится проект указа Раиса республики о введении карантина и проведении необходимых мероприятий, пояснил Мотыгуллин.

Распознать зараженное животное по внешнему виду до появления явных симптомов невозможно, поэтому подозрение должно вызывать любое неадекватное поведение Фото: © Кристина Соловьёва / РИА Новости

Как распознать больное животное

Основные признаки бешенства у животных – неадекватное поведение, агрессия, слюнотечение, потеря страха перед человеком. При этом в некоторых случаях они могут, наоборот, ластиться – болезнь проходит разные стадии. Распознать зараженное животное по внешнему виду до появления явных симптомов невозможно, поэтому подозрение должно вызывать любое неадекватное поведение.

Если человека укусила домашняя собака, животное берут под ветеринарное наблюдение на десять дней Фото: © «Татар-информ»

Что делать при контакте с животным

Габдулхак Мотыгуллин напомнил правило: если был контакт с животным – даже без укуса, но со слюной, попавшей на царапины или слизистые, – необходимо в тот же день обратиться в медицинское учреждение. Многие ошибочно полагают, что если укуса не было, то и опасности нет, но это не так.

«Схема работы с медиками отработана. Если человека укусила, к примеру, домашняя собака, животное берут под ветеринарное наблюдение на десять дней. Пострадавший в день укуса обращается в медучреждение, где ему обкалывают место укуса иммуноглобулином и делают первую прививку», – отметил он.

Если в течение десяти дней собака не погибает, ветеринары сообщают об этом медикам, и дальнейшая вакцинация человека прекращается. Если же животное было бездомным и убежало, курс вакцинации необходимо продолжить.

«Если не сделать вакцину в первый день и человек заболеет, то лечения и спасения нет», – подчеркнул специалист.

Отдельное предупреждение прозвучало для любителей кормить белок с рук и делать с ними селфи Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Осторожно: белки, ежи и другие грызуны

Отдельное предупреждение прозвучало для любителей кормить белок с рук и делать с ними селфи. По словам собеседника «Татар-информа», белки также могут болеть бешенством, как и ежи, крысы и другие грызуны. Кормить их с рук категорически нельзя. Если человек все же получил укус от дикого животного, установить, было ли оно бешеным, невозможно, поэтому медики обязаны начать вакцинацию.

Специалисты рекомендуют не приближаться к диким зверям, не привлекать их к населенным пунктам пищевыми отходами.

Ни в коем случае нельзя приближаться к животному, пытаться его поймать или покормить Фото: © «Татар-информ»

Что делать при встрече с диким животным

Если в населенном пункте или рядом с ним появилось дикое животное, особенно лисица, выходящая днем, необходимо сообщить об этом в Государственный комитет РТ по биоресурсам. Ни в коем случае нельзя приближаться к животному, пытаться его поймать или покормить. Лучше отойти на безопасное расстояние и предупредить окружающих.

В заключение Габдулхак Мотыгуллин отметил, что вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных обязательна, при любом контакте с подозрительным животным нужно немедленно обращаться к медикам, а регулирование численности лисиц в республике продолжается – это по-прежнему основной способ сдерживания распространения смертельно опасного вируса.

Справка

Бешенство – опасное острое инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Болезнь вызывается вирусом, который поражает центральную нервную систему (головной и спинной мозг). При отсутствии своевременной экстренной профилактики и появлении первых клинических симптомов исход всегда летален.

📌 Как происходит заражение?

Источник инфекции: больные дикие животные (лисицы, енотовидные собаки, волки, куница, барсук, летучие мыши) и домашние питомцы (собаки, кошки, крупный и мелкий рогатый скот).

📌 Путь передачи: вирус передается через укусы, царапины, через ослюнение поврежденных кожных покровов и слизистых оболочек зараженным животным.

📌 Основные признаки заболевания у животных:

✔️ нетипичное поведение: дикие звери теряют страх перед человеком, заходят в населенные пункты; домашние питомцы могут стать чрезмерно ласковыми или, наоборот, агрессивными;

✔️ обильное слюнотечение и затрудненное глотание;

✔️ водобоязнь (страх перед питьем воды);

✔️ извращенный аппетит (поедание земли, камней, дерева);

✔️ шаткая походка, судороги;

❗️Часто у домашних животных наблюдается атипичное течение – животное продолжает пить воду, аппетит сохранен.

📌 Главные правила безопасности:

✅ обязательная вакцинация: единственный надежный способ защитить домашних животных – ежегодная бесплатная прививка от бешенства;

✅ осторожность: не приближайтесь к диким и бездомным животным, не пытайтесь их кормить или гладить;

✅ экстренные действия: если контакта избежать не удалось и животное вас укусило или поцарапало, немедленно промойте рану водой с мылом и срочно обратитесь в ближайший медицинский пункт (травмпункт) для проведения курса антирабических прививок. Вакцинация, начатая вовремя, спасает жизнь;

✅ при необычном поведении питомца или обнаружении трупа животного сообщите в ветслужбу.