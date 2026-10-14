В Татарстане зарегистрированы вспышки бешенства: в шести районах введут карантин
После нападений кошек в нескольких районах Татарстана будет введен карантин по бешенству
В Татарстане сохраняется напряженная ситуация с бешенством диких животных. В республике зарегистрировано 29 неблагополучных точек по этому заболеванию, очаги выявлены в 18 районах и в Казани. Животные вакцинируются, ведется отстрел лисиц. Как распознать бешенство и что делать при встрече с опасным животным – в материале «Татар-информа».
Зарегистрированы вспышки бешенства в 18 районах и Казани
В этом году в Татарстане увеличилось число подтвержденных случаев бешенства у животных, а также география распространения вируса. В Тукаевском районе сейчас рассматривается возможность введения карантина после того, как кошка, зараженная бешенством, совершила нападения на людей. Аналогичные предупредительные меры могут быть введены еще в пяти районах республики.
Как рассказал «Татар-информу» заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин, с начала года зарегистрировано 29 неблагополучных пунктов в 18 районах: Елабужском, Зеленодольском, Бугульминском, Мензелинском, Мамадышском, Сармановском, Нурлатском, Тукаевском, Актанышском, Заинском, Лаишевском, Алексеевском, Кукморском, Спасском, Черемшанском, Чистопольском, Дрожжановском, Бавлинском, а также в Казани.
«Больше всего случаев в Актанышском и Мензелинском районах – по три. В прошлом году антилидером был Елабужский район», – отметил Мотыгуллин.
По его данным, за прошлый год по региону зафиксирован 21 неблагополучный пункт в 14 муниципальных районах. Три случая отмечалось в Елабужском районе, по два – в Альметьевском, Высокогорском, Заинском и Сармановском, по одному – в Агрызском, Балтасинском, Буинском, Камско-Устьинском, Мамадышском, Новошешминском, Нурлатском, Сабинском и Тюлячинском районах.
Чаще всего в этом году бешенством болеют кошки
Статистика по видам животных в этом году выглядит тревожно. В прошлом году было зафиксировано два случая заболеваний бешенством крупного рогатого скота, заболели также 8 собак, 5 кошек, 7 лисиц и 2 барсука. В 2026 году картина изменилась: заразились 12 кошек, 8 собак, 5 лисиц, барсук, енотовидная собака, куница и корова.
Чаще в этом году, таким образом, подтверждается бешенство у кошек. По словам собеседника «Татар-информа», это связано с тем, что лисицы выходят к людям и нападают на домашних животных.
«Лисы днем выходят к людям, животным. Кого первым поймают, того и укусят. Это, как правило, собаки и кошки, они становятся бешеными и кусают дальше», – пояснил Мотыгуллин.
В Татарстан привозят непривитый скот
Замначальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ рассказал также о случаях заражения крупного рогатого скота. По его словам, в прошлом году два из них были связаны с привозными животными: в ветеринарных свидетельствах было указано, что они вакцинированы, но по факту прививок не делали. В этом году один случай в Мензелинском районе произошел в частном секторе – люди также приобрели невакцинированное животное.
Основной «резервуар бешенства» (эпизоотологический термин, – прим. Т-и) в республике – дикие лисицы. Именно поэтому в Татарстане уже много лет ведется их отстрел. Причем цифры показывают устойчивый рост: в 2023 году отстреляна 5261 лисица, в 2024 году – 6624, в 2025 году – 7509 животных.
«Ведем усиленный отстрел. Другого пути нет – лис в республике много», – подчеркнул представитель ветслужбы. В этом году, по его данным, отстреляно уже 6245 животных.
Охотники регулируют численность лисиц в очагах бешенства
Начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков подтвердил, что лисицы чаще всего становятся переносчиками вируса и заходят в населенные пункты.
«Мы получаем сообщения от Главного управления ветеринарии и проводим мероприятия по регулированию численности потенциально опасных диких животных – в основном это лисицы. Добываем их в тех местах, где обнаруживают животных с признаками бешенства», – пояснил Чиспияков.
Добычей лисиц занимаются охотпользователи и охотники. При угрозе распространения заболевания можно использовать автотранспорт и не привязываться к сезону охоты. Специалисты выезжают на место, обследуют территорию и при обнаружении больных животных отстреливают их.
Ринат Чиспияков напомнил, что бешенство опасно не только для диких и домашних животных, но и для человека. Вирус передается через укус, попадает в кровь и распространяется по организму. Заражение кошек и собак от диких животных, по его словам, вполне возможно.
«[Такие] Случаи были. Когда выявляется очаг, издается указ Раиса республики, проводятся определенные мероприятия», – добавил он.
Вакцинированы десятки тысяч кошек и собак
Второй ключевой метод борьбы с бешенством – вакцинация. В прошлом году в республике привили 28,7 тысячи лошадей, 957,6 тысячи голов крупного рогатого скота, 220,8 тысячи голов мелкого рогатого скота, 89 тысяч собак, 94,8 тысячи кошек.
В этом году вакцинация продолжается, итоговые цифры будут известны по окончании года.
«Все домашние животные обязательно должны быть вакцинированы», – подчеркнул Габдулхак Мотыгуллин.
Для защиты от бешенства специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам вместе с ветеринарами раскладывают вакцины в местах концентрации диких животных.
В шести районах республики планируют ввести карантин
На сегодняшний день, по словам Мотыгуллина, в шести районах республики: Сармановском, Тукаевском, Мамадышском, Мензелинском, Бугульминском и Актанышском – планируется введение карантина по бешенству. Соответствующие указы по находятся на подписи у Раиса Татарстана.
В одном из сел Мамадышского района бешенство выявлено у кошки, в Бугульме, на территории Азьмушкинского сельского поселения Тукаевского района – также у кошки, которая напала на людей буквально 2 октября, в Сармановском районе – у собаки, в Актанышском районе – у кошки.
Все павшие животные были направлены на исследования в Республиканскую ветеринарную лабораторию. Лаборатория подтверждает диагноз, после чего готовится проект указа Раиса республики о введении карантина и проведении необходимых мероприятий, пояснил Мотыгуллин.
Как распознать больное животное
Основные признаки бешенства у животных – неадекватное поведение, агрессия, слюнотечение, потеря страха перед человеком. При этом в некоторых случаях они могут, наоборот, ластиться – болезнь проходит разные стадии. Распознать зараженное животное по внешнему виду до появления явных симптомов невозможно, поэтому подозрение должно вызывать любое неадекватное поведение.
Что делать при контакте с животным
Габдулхак Мотыгуллин напомнил правило: если был контакт с животным – даже без укуса, но со слюной, попавшей на царапины или слизистые, – необходимо в тот же день обратиться в медицинское учреждение. Многие ошибочно полагают, что если укуса не было, то и опасности нет, но это не так.
«Схема работы с медиками отработана. Если человека укусила, к примеру, домашняя собака, животное берут под ветеринарное наблюдение на десять дней. Пострадавший в день укуса обращается в медучреждение, где ему обкалывают место укуса иммуноглобулином и делают первую прививку», – отметил он.
Если в течение десяти дней собака не погибает, ветеринары сообщают об этом медикам, и дальнейшая вакцинация человека прекращается. Если же животное было бездомным и убежало, курс вакцинации необходимо продолжить.
«Если не сделать вакцину в первый день и человек заболеет, то лечения и спасения нет», – подчеркнул специалист.
Осторожно: белки, ежи и другие грызуны
Отдельное предупреждение прозвучало для любителей кормить белок с рук и делать с ними селфи. По словам собеседника «Татар-информа», белки также могут болеть бешенством, как и ежи, крысы и другие грызуны. Кормить их с рук категорически нельзя. Если человек все же получил укус от дикого животного, установить, было ли оно бешеным, невозможно, поэтому медики обязаны начать вакцинацию.
Специалисты рекомендуют не приближаться к диким зверям, не привлекать их к населенным пунктам пищевыми отходами.
Что делать при встрече с диким животным
Если в населенном пункте или рядом с ним появилось дикое животное, особенно лисица, выходящая днем, необходимо сообщить об этом в Государственный комитет РТ по биоресурсам. Ни в коем случае нельзя приближаться к животному, пытаться его поймать или покормить. Лучше отойти на безопасное расстояние и предупредить окружающих.
В заключение Габдулхак Мотыгуллин отметил, что вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных обязательна, при любом контакте с подозрительным животным нужно немедленно обращаться к медикам, а регулирование численности лисиц в республике продолжается – это по-прежнему основной способ сдерживания распространения смертельно опасного вируса.
Справка
Бешенство – опасное острое инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Болезнь вызывается вирусом, который поражает центральную нервную систему (головной и спинной мозг). При отсутствии своевременной экстренной профилактики и появлении первых клинических симптомов исход всегда летален.
📌 Как происходит заражение?
Источник инфекции: больные дикие животные (лисицы, енотовидные собаки, волки, куница, барсук, летучие мыши) и домашние питомцы (собаки, кошки, крупный и мелкий рогатый скот).
📌 Путь передачи: вирус передается через укусы, царапины, через ослюнение поврежденных кожных покровов и слизистых оболочек зараженным животным.
📌 Основные признаки заболевания у животных:
✔️ нетипичное поведение: дикие звери теряют страх перед человеком, заходят в населенные пункты; домашние питомцы могут стать чрезмерно ласковыми или, наоборот, агрессивными;
✔️ обильное слюнотечение и затрудненное глотание;
✔️ водобоязнь (страх перед питьем воды);
✔️ извращенный аппетит (поедание земли, камней, дерева);
✔️ шаткая походка, судороги;
❗️Часто у домашних животных наблюдается атипичное течение – животное продолжает пить воду, аппетит сохранен.
📌 Главные правила безопасности:
✅ обязательная вакцинация: единственный надежный способ защитить домашних животных – ежегодная бесплатная прививка от бешенства;
✅ осторожность: не приближайтесь к диким и бездомным животным, не пытайтесь их кормить или гладить;
✅ экстренные действия: если контакта избежать не удалось и животное вас укусило или поцарапало, немедленно промойте рану водой с мылом и срочно обратитесь в ближайший медицинский пункт (травмпункт) для проведения курса антирабических прививок. Вакцинация, начатая вовремя, спасает жизнь;
✅ при необычном поведении питомца или обнаружении трупа животного сообщите в ветслужбу.