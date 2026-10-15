Аналитик Зыков предупредил об опасности авторизации на сайтах через соцсети

Мошенники, получившие доступ к аккаунту пользователя в социальной сети, могут проникнуть и в его личные кабинеты на других сайтах, где он зарегистрировался через этот профиль. Об этом RT рассказал главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.

По словам эксперта, авторизация через социальные сети – удобный способ входа, который по уровню безопасности не уступает обычной связке логина и пароля, а в некоторых случаях даже превосходит ее. Такой подход избавляет пользователей от необходимости придумывать и запоминать десятки паролей, которые нередко повторяются на разных сайтах.

Однако у этого способа есть существенный недостаток: аккаунт в социальной сети фактически становится универсальным ключом для доступа к множеству сервисов. Если мошенники взломают его, они потенциально смогут войти и на другие ресурсы, где пользователь использовал этот профиль для авторизации.

При этом взлом не означает, что злоумышленники автоматически получат доступ ко всем связанным аккаунтам. Как отметил Зыков, на некоторых сайтах предусмотрены дополнительные проверки, двухфакторная аутентификация и другие механизмы защиты. Но на многих ресурсах для входа действительно может хватить подтверждения через взломанную социальную сеть.

Еще одна проблема возникает, если страницу пользователя заблокировали, удалили или он по другим причинам потерял к ней доступ. В таком случае он может лишиться возможности входить на другие сайты привычным способом.

Сами аккаунты и хранящаяся в них информация при этом сохранятся, однако воспользоваться ими без доступа к исходному профилю может оказаться сложно. Если на сервисе не предусмотрен альтернативный способ авторизации, восстановление доступа может стать серьезной проблемой, заключил эксперт.