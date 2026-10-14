Нижнекамский мухтасибат передал автомобиль для бойцов СВО

Нижнекамск также продолжает оказывать гуманитарную помощь бойцам. Недавно из поездки в зону спецоперации вернулся имам-хатыб Камскополянской мечети Абдулхаким хазрат Яруллин. Он доставил военнослужащим портативные зарядные устройства, генератор, именные посылки, религиозную литературу и халяльные продукты.

В мухтасибате поблагодарили всех, кто участвует в сборах и помогает обеспечивать бойцов необходимыми вещами.