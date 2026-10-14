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СВО 14 октября 2026 14:17

Нижнекамский мухтасибат передал автомобиль для бойцов СВО

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Нижнекамский мухтасибат передал автомобиль для бойцов СВО
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
Нижнекамский мухтасибат Духовного управления мусульман Татарстана передал автомобиль для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В ближайшее время машину доставят в зону СВО, где ее будут использовать для выполнения служебных задач.

Нижнекамск также продолжает оказывать гуманитарную помощь бойцам. Недавно из поездки в зону спецоперации вернулся имам-хатыб Камскополянской мечети Абдулхаким хазрат Яруллин. Он доставил военнослужащим портативные зарядные устройства, генератор, именные посылки, религиозную литературу и халяльные продукты.

В мухтасибате поблагодарили всех, кто участвует в сборах и помогает обеспечивать бойцов необходимыми вещами.

#СВО
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