Нижнекамский мухтасибат передал автомобиль для бойцов СВО
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
Нижнекамский мухтасибат Духовного управления мусульман Татарстана передал автомобиль для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В ближайшее время машину доставят в зону СВО, где ее будут использовать для выполнения служебных задач.
Нижнекамск также продолжает оказывать гуманитарную помощь бойцам. Недавно из поездки в зону спецоперации вернулся имам-хатыб Камскополянской мечети Абдулхаким хазрат Яруллин. Он доставил военнослужащим портативные зарядные устройства, генератор, именные посылки, религиозную литературу и халяльные продукты.
В мухтасибате поблагодарили всех, кто участвует в сборах и помогает обеспечивать бойцов необходимыми вещами.