ЦИК Татарстана объявил о старте республиканского этапа олимпиады «Софиум»

Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии Татарстана принято решение о старте республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум». Об этом сообщает ЦИК Татарстана.

По словам председателя ЦИК республики Андрея Кондратьева, Татарстан традиционно показывает высокие результаты в рамках Всероссийской олимпиады. В 2026 году сразу четыре школьницы из республики (Азнакаевский, Алексеевский, Нижнекамский районы, Набережные Челны) набрали максимальное количество баллов и стали победительницами всероссийского финала в Москве.

Кондратьев отметил, что «Софиум» – значимый образовательный этап и начало большого пути, который помогает старшеклассникам глубже понять основы избирательного права и избирательного процесса. Он подчеркнул, что ЦИК всецело поддерживает стремление юных татарстанцев к знаниям, старается создавать условия для их дальнейшего развития, чтобы победители и призеры интеллектуальных состязаний могли продолжить обучение в ведущих вузах республики. Руководитель татарстанской ЦИК выразил уверенность, что участие в олимпиаде станет для ребят важным шагом к новым достижениям.

Первый отборочный тур олимпиады для ребят из всех городов и районов Татарстана пройдет с 6 по 8 ноября на базе оздоровительно-образовательного комплекса «Дуслык» в Казани. К участию допускаются учащиеся 10–11 классов – победители и призеры олимпиад и конкурсов по избирательному праву, а также олимпиад по общеобразовательным предметам «право» и «обществознание».

Победители республиканского этапа получат возможность представить Татарстан на федеральном уровне, на заключительном этапе олимпиады «Софиум» в Москве. С подробностями можно ознакомиться по ссылке.

Поддержка молодых людей, интересующихся избирательным правом, не ограничивается школьной олимпиадой. Еще одна возможность проявить себя – Всероссийский конкурс «Атмосфера», который проводит Центральная избирательная комиссия России. Он объединяет студентов, аспирантов и молодых педагогов, предлагая им представить научные работы, методические материалы и творческие проекты, посвященные выборам, избирательному процессу и правовой культуре. Новый сезон образовательного проекта стартовал, продолжается прием заявок.