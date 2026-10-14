Подросток из Казани, испугавшись мошенника с дроном в руке, отдал ему миллион

16-летний житель Казани передали мошенникам миллион рублей, испугавшись угроз. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» о мошенничествах в интернете рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов.

«16-летнему юноше из Казани написала девушка в группе знакомств в социальной сети. Они рассказала, что приехала из другого города, и спросила, где можно погулять в Казани. Молодой человек предложил встретиться в одном из торговых центров. Новая знакомая попросила его прислать ему фотографии ТЦ, после чего молодому человеку пришел видеокружок в мессенджере, на котором мужчина в форме и с дроном в руке угрожал ему, заявив, что подросток слил данные украинским спецслужбам и стал пособником террористов», – привел пример он.

После этого юноше стали поступать звонки от якобы от сотрудников полиции, прокуратуры. Его убедили провести онлайн-обыск и собрать все деньги, которые хранятся дома. Таким образом молодой человек собрал 1 миллион рублей и передал их на улице курьеру.

«Запомните, что таких терминов, как “онлайн обыск”, “декларирование денежных средств”, не существует. Все их придумали мошенники. В случае если вас начинают шантажировать незнакомцы по телефону или через интернет, нужно незамедлительно сообщить об этом в полицию», – добавил Радис Юсупов.