Татарстанские волонтеры отправились в Курскую область с гуманитарной миссией

Делегация из 16 татарстанских волонтеров принимает участие в гуманитарной миссии в Курской области с 12 по 25 октября. Добровольцы окажут помощь в восстановлении инфраструктуры приграничных территорий. В состав делегации вошли добровольцы из Казани, Азнакаевского, Бугульминского, Зеленодольского, Агрызского, Кукморского и Дрожжановского муниципальных районов.

Отметим, что это уже второй выезд татарстанцев в Курскую область. Первая гуманитарная миссия состоялась в январе. В ней приняли участие 10 волонтеров.

«Первая поездка в рамках программы восстановления приграничных районов «#МЫВМЕСТЕ с Курской областью» показала, что наши ребята — это люди, на которых можно по-настоящему рассчитывать. Они проявили мужество, патриотизм, ответственность и большое человеческое неравнодушие. Сейчас в Курскую область уже отправилась новая команда. Уверен, что ребята достойно представят Татарстан и внесут свой вклад в помощь жителям Курской области», – отметил министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.

Поездка организована при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, Кабинета Министров Республики Татарстан и Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Для участников предусмотрены экипировка, средства индивидуальной защиты и оплата проезда в обе стороны. В рамках федеральной программы #МЫВМЕСТЕ с Курской областью волонтеров также обеспечат проживанием, горячим питанием и страхованием.