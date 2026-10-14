В Казани завершилась международная конференция, посвященная Державину

В Казани завершилась международная научная конференция «Г.Р. Державин и диалектика культур», которая прошла 13–14 октября в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. В ней приняли участие более 250 докладчиков, в том числе зарубежные ученые.

Участники конференции обсудили творчество Гавриила Державина, литературу и культуру XVIII века. Среди докладчиков были исследователи из России, Китая и Колумбии, а также студенты, аспиранты и школьные учителя из Татарстана и других регионов страны.

«Движение по изучению русской литературы и культуры зародилось очень давно, в 1970-х годах, именно усилиями казанских коллег», – отметил доктор филологических и педагогических наук, председатель Зонального объединения литературоведов Поволжья Олег Буранок.

Он также обратил внимание на сокращение числа занятий, посвященных литературе и культуре XVIII века, в школах и вузах. По его словам, в среднем по стране на изучение целого столетия в институтах отводят четыре-пять лекций и столько же практических занятий.

«Сейчас в школах идет усекновение занятий по литературе, культуре 18-го века. В институтах в среднем по стране дают 4-5 лекций и 4-5 практических занятий на изучение целого века, и я склоняю голову перед КФУ, потому что именно они остаются центром изучения культуры данного периода», – подчеркнул Буранок.

В программу конференции вошли два пленарных и пять секционных заседаний, круглый стол для писателей и журналистов, а также мастер-класс по медленному чтению стихотворения Гавриила Державина «Евгению. Жизнь Званская».

В мероприятии традиционно участвовали представители музеев, связанных с жизнью и творчеством поэта.

«В этот раз с докладами выступают директор музея Лаишевского края им.Державина, магистр филологии Фарида Муртазина, кандидат филологических наук, ведущий специалист научно-исследовательского отдела Всероссийского музея им. Пушкина в городе Санкт-Петербург Нина Морозова. И, конечно, целый ряд других наших уважаемых коллег, поэтому представительство на конференции у нас научное, творческое», – рассказал заместитель директора по научной деятельности ИФМК КФУ, доктор педагогических наук, профессор Искандер Ярмакеев.

Державинские конференции проводят с 1993 года. С 2010-х годов мероприятие проходит при финансовой поддержке государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2023–2030 годы».

По итогам конференции планируется издать печатный сборник с докладами участников.