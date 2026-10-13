Татарстан занял первые четыре места в федеральном конкурсе орошаемых хозяйств

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Татарстанские мелиораторы и аграрии получили ряд наград на главной агропромышленной выставке России. Представители республики заняли призовые места в конкурсах за вклад в развитие мелиорации, сохранение трудовых династий и эффективное использование орошаемых земель. В федеральном рейтинге хозяйств, применяющих орошение, Татарстан занял сразу четыре первых места.

Золотую медаль «За вклад в развитие мелиоративного комплекса России» получил руководитель ФГБУ «Приволжскмелиоводхоз», доктор сельскохозяйственных наук Марс Хисматуллин. Награду ему присудили за многолетнюю работу и масштабные преобразования в отрасли.

В конкурсе «Династии в мелиорации» начальник Тукаевского филиала ведомства Ильнар Гизатуллин завоевал бронзовую медаль в номинации «Трудовая династия».

Высокие результаты показали и сельхозпредприятия республики, использующие орошаемые земли. По итогам федерального конкурса они заняли места с первого по четвертое.

Первое место досталось агрофирме «Кырлай» из Арского района. Предприятие признали лучшим в стране благодаря качественному содержанию мелиоративных систем, высоким урожаям картофеля и овощей, а также бережному расходованию воды.

Второе место заняла агрофирма «Нармонка» из Лаишевского района. Хозяйство специализируется на овощеводстве и отличается развитой культурой поливного земледелия. Оно регулярно и бесперебойно поставляет свежие овощи в Казань.

Третье место получил КФХ Давлетшина М. С. из Буинского района. Фермер добилась высокой урожайности плодово-ягодных культур благодаря современным системам полива и технологиям питания растений, позволяющим эффективно использовать каждый гектар орошаемой земли.

Четвертое место занял КФХ Давлетов Н. Г. из Мензелинского района. Хозяйство вошло в число лидеров благодаря эффективному использованию систем малого орошения, высокой рентабельности и качеству продукции.

Результаты конкурсов подтвердили высокие показатели мелиоративного комплекса Татарстана. Развитие орошаемого земледелия помогает аграриям республики вносить вклад в продовольственную безопасность России. Эта работа соответствует задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».