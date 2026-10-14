В Казани обсудили новый инвестцикл: Татарстан – в тройке лидеров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана в рамках инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет! Казань» состоялась пленарная сессия «Новый цикл – новые возможности: как меняется инвестиционный рынок». Мероприятие собрало представителей власти, институтов развития и крупнейших российских компаний, чтобы обсудить ключевые тренды, определяющие инвестиционный ландшафт на ближайшие годы.

Открывая пленарную сессию, управляющий ВТБ в Татарстане – вице-президент банка Марьям Давлетшина отметила рекордный интерес к форуму: количество регистраций вдвое превысило заявленное число участников, что, по ее словам, говорит о растущей привлекательности республики как площадки для диалога бизнеса, общества и власти.

«Экономика переживает не самый простой период, но нас радует, что ряд крупных предприятий республики имеют в своих портфелях инвестиционные проекты и планируют их реализовывать в ближайшее время, в том числе с нашим участием», – сказала Давлетшина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Особый акцент был сделан на роли частных инвесторов. По словам вице-президента ВТБ, Татарстан традиционно является лидером по их количеству – в регионе насчитывается более 1 млн 200 тыс. частных инвесторов.

«Это формирует зрелый рынок, где преобладают рациональные и взвешенные решения», – подчеркнула Давлетшина.

Старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин, открывая основную часть пленарной сессии, отметил устойчивость Татарстана на фоне других регионов.

«За последние два десятилетия республика стала одним из наиболее динамично развивающихся промышленных регионов Российской Федерации. Здесь сформирована сильная производственная база, эффективная система работы с инвесторами и амбициозные планы на будущее», – сказал он.

Дмитрий Средин также анонсировал возможности по расширению площадки форума в следующем году, отметив высокий интерес и большое количество серьезных спикеров.

«Мы надеемся, что открытый диалог поможет вам более взвешенно принимать инвестиционные решения в будущем», – резюмировал он.

Главной темой обсуждения стал новый инвестиционный цикл.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики Мидхат Шагиахметов сообщил, что республика занимает третье место в стране по объему инвестиций в основной капитал. За первое полугодие 2026 года привлечено 777,9 млрд рублей.

В новом инвестиционном цикле, запуск которого обозначен руководством страны как одна из ключевых задач, цель – обеспечить рост качественных вложений в приоритетные отрасли – нефтехимию, машиностроение, биотехнологии, ИТ и искусственный интеллект, которые способствуют технологическому обновлению и долгосрочному развитию экономики.

Также продолжается создание инфраструктуры для инвесторов, подготовка кадров и последовательное улучшение деловой среды. Для инвесторов в республике работают три особые экономические зоны, пять территорий опережающего развития и более 114 промышленных парков. Особым фокусом нового инвестиционного цикла становится ОЭЗ «Зеленая Долина», где планируется реализация проектов в сфере биоэкономики и глубокой переработки сырья. Системные меры по улучшению условий для бизнеса объединены в дорожную карту до 2030 года, включающую более 100 мероприятий.

Форум «Россия зовет» в Казани проходит уже во второй раз, подтверждая статус Татарстана как одного из ключевых центров инвестиционной активности в России.