Студенты Татарстана поборются за победу во всероссийском конкурсе «#ТрудКрут»

Делегация студенческих отрядов Татарстана отправилась в Челябинск, где с 18 по 22 ноября в рамках Всероссийского слета студенческих отрядов пройдет конкурс профессионального мастерства «#ТрудКрут». В состав команды республики вошел 21 человек. Все участники прошли отбор на региональном этапе.

Конкурс проводят ежегодно по 11 направлениям деятельности Российских студенческих отрядов. Среди них – строительство, педагогика, медицина, сервис, сельское хозяйство и производство. В этом году к привычным направлениям добавилась работа с медиа.

Победители каждой номинации получат не только признание профессионального сообщества, но и путевки на крупные отраслевые форумы. Кроме того, они смогут продемонстрировать свои навыки наравне с опытными специалистами из разных отраслей экономики.

Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев отметил, что конкурсы профессионального мастерства помогают готовить молодых специалистов.

По его словам, сначала студенты бесплатно осваивают рабочие профессии, затем применяют полученные знания на практике во время летнего трудового сезона, а после демонстрируют свои навыки на всероссийских соревнованиях.

За последние пять лет студенческие отряды Татарстана завоевали более 60 призовых мест на всероссийском уровне. Ислаев подчеркнул, что эти результаты подтверждают высокий уровень подготовки участников. Он также отметил, что студенты не ограничиваются теоретическими знаниями и уже сейчас демонстрируют практические навыки, востребованные на предприятиях республики и страны.

В производственном направлении республику представят трое студентов из Зеленодольска и Набережных Челнов. Они будут соревноваться в компетенциях «оператор токарного станка», «чертежник-конструктор» и «оператор фрезерного станка с ЧПУ».

В медицинском направлении выступят трое будущих врачей из Зеленодольска. В соревнованиях по рыбообработке примут участие два студента КНИТУ и КГЭУ, а в поварском деле – студент ККИ РУК.

В строительном направлении Татарстан представят арматурщики и специалисты по охране труда из КГАСУ и КГЭУ. В состязаниях по зоотехнии и технологии переработки продукции выступят две студентки Казанского государственного аграрного университета. За звание лучших проводников пассажирских вагонов поборются двое студентов КАИ.

Впервые в конкурсе медиаспециалистов примут участие сразу два блогера и медиакоманда. Все они представляют продакшен студенческих отрядов Татарстана.

На аналогичном конкурсе в Красноярске в прошлом году студенческие отряды Татарстана завоевали 10 наград. Участники из республики стали абсолютными победителями в номинациях для токарей, строителей, работников сельского хозяйства, подростков и медиакоманд.

Кроме того, татарстанцы заняли призовые места в соревнованиях по рыбообработке, технологии переработки продукции, работе проводников пассажирских вагонов, управлению станками с ЧПУ и блогингу.

Деятельность студенческих отрядов Татарстана координирует Министерство по делам молодежи республики. Работа ведется в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».