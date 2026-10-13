«Кэрри»: как девочка становится женщиной и при чем здесь скулшутинг*?

«Флэнагану удалось показать, насколько проблемы полувековой давности обрели новую, еще более пугающую форму» Жамиль Салимгареев Корреспондент «Татар-информа»

Романы Стивена Кинга вещь странная. Я помню их в своей юности еще в старых обложках с сюрреалистическими коллажами, в какие обычно оборачивали фантастические ужасы. Ведь так оно и было, это был фантастический ужас. Но было в них и что-то психологическое – может быть, не претендующее на психологизм Толстого или Достоевского, но жизненное, несмотря на образы демонического клоуна-убийцы или ожившего отеля с призраками. Его книги были популярны тогда и популярны до сих пор, они стали настоящей классикой хоррора и пережили десятки экранизаций.

Конечно, говоря о дикой популярности Кинга, я слегка лукавлю, ведь я сам с ним познакомился сильно позже, чем в подростковом возрасте (и уж тем более позже, чем в 1970-х), но тем интереснее, что портреты маргинального, покалеченного, неполноценного быта вполне живы. В «Сиянии» это классическое семейное насилие, в запрещенном (в России) «Оно» – так называемая культура замалчивания, в которой дети остаются один на один с грязной, сырой и пугающей реальностью, где все взрослые этой реальности просто не замечают.

Немудрено, что в 1990-е Кинга открыл российский читатель. Может быть, даже хорошо, что он, Кинг, начал терять свое лидерство сегодня и в этом году в России спустился с книжного пьедестала хотя бы на 4-е место с каким-то 600-тысячным тиражом. Это своего рода сигнал, что многие беды остались позади.

Но остались ли?

Майк Флэнаган Фото: Kevin Payravi / WikiPortraits, CC BY-SA 4.0

Первые экранизации и опасения по поводу сериала

На стриминговых платформах вышел сериал «Кэрри». Режиссер и сценарист – Майк Флэнаган. Среди самых известных его работ сериалы «Призраки дома на холме» и «Падение дома Ашеров», фильмы «Доктор Сон» (сиквел «Сияния» Стэнли Кубрика) и «Жизнь Чака». Вот-вот выйдет еще одна работа, но там он в должности только сценариста, – боди-хоррор «Глиноликий» по мотивам комиксов второго-после-Marvel издательства DC Comics. Очевидно, Флэнаган тяготеет к сложным, мистическим сюжетам, а уж его любовь к творчеству Стивена Кинга и вовсе безусловна. Его собственная продюсерская компания носит название Red Room – оммаж все тому же «Сиянию».

Однако даже с таким фанатом за штурвалом проекта, честно говоря, были сомнения, насколько удачной будет адаптация культового романа под формат сериала. Во-первых, это первый сериал по мотивам этого произведения, и его нельзя сделать, просто пересказав книгу или растянув фильм до восьми эпизодов. Во-вторых, у «Кэрри» уже есть целых три экранизации, каждая из которых обходится с этим романом «по-свойски».

Сей текст, роман «Кэрри», известный любитель бокса написал аж в 1974 году – более 50 лет назад! Как сообщают кинговеды, известный на тот момент прежде своими рассказами в мужских журналах Кинг поспорил со своим другом, что сможет написать историю с героиней-женщиной. Подробнее о том, с чем столкнулся писатель, описывая школьную жизнь девочки-подростка, можно узнать там же. Главное же, что уже здесь зародились две центральные темы – социализация подростка в школе и пугающая мужчин женская природа. Собственно, эта самая природа и стала источником сверхъестественных сил главной героини «Кэрри».

Короткий синопсис. Кэрри переживает жестокую травлю, когда впервые сталкивается с месячными в школьной раздевалке для девочек. Глубоко религиозная мать свою дочь к такому физиологическому рубежу не готовила. В то же время у Кэрри просыпаются паранормальные способности. Ученики, которые участвовали в травле, получают наказание и делятся на два лагеря: девочка Крис считает наказание незаслуженным, а Сью раскаивается и чувствует вину перед Кэрри. На выпускном балу обиженная Крис обливает Кэрри свиной кровью. Осмеянная всей школой Кэрри теряет контроль и устраивает пожар, во время которого погибает большое количество людей.

Вероятно, многим знакома первая экранизация «Кэрри» (1976) от Брайана Де Пальмы («Лицо со шрамом» и «Миссия невыполнима»). Оставив за скобками такой неподходящий режиссерский портфель, можно отметить, что фильм получился очень авторским. Здесь много образов, заложивших основу для визуала будущих экранизаций, большой акцент на религиозных мотивах, сумасшедшая мать и довольно плоские, функциональные характеры.

В экранизации 2013 года, фильме «Телекинез», режиссер Кимберли Пирс пыталась глубже исследовать женскую природу. Здесь сделан больший акцент на матери (ее сыграла Джулианна Мур), функциональными остались только персонажи-мужчины, и даже есть сегмент, в котором Кэрри учится контролировать свои силы по YouTube. Фильм вышел довольно блеклым, местами неловким и неоправданно жестоким, не сумев показать актуальность этого сюжета и действующих внутри него характеров.

Флэнаган обходится с романом Кинга так же по-свойски, но делает это иначе. Сериал – это современный роман, и Флэнаган пользуется этой формой по полной.

Кадр из сериала «Кэрри»

Социальные сети и интернет уравнивают детей и взрослых

Первое, что бросается в глаза, – это тема отсутствия отцовской фигуры, которая прежде просто оставалась в тени. Семья Уайтов живет в полной изоляции. После смерти отца, который, вопреки канону, умирает накануне основных событий, пузырь, защищавший Кэрри (Саммер Х. Хауэлл) от влияния внешнего мира, лопается, и в 17 лет ей приходится впервые идти в школу. Мать против, но девочке явно не хватало свободы, и школа становится для нее новой площадкой для бесконечных исследований, она идет туда с большим желанием. И в первый же день Кэрри попадает на учения, где отрабатывается сценарий скулшутинга. Да, инициирующим для Кэрри событием становится стрельба в школе.

Здесь берет начало арка матери Маргарет Уайт и ее активистской деятельности. До сих пор ее образ, даже в исполнении Мур, был карикатурным, но Саманта Слойан создала портрет не просто правдоподобный, а чуть ли не документальный. После того как ее дочь узнает про скулшутинг на учениях, она просто в ярости, а когда в «Запретограме» школьники заводят анонимный аккаунт «Кровавая Кэрри» с противоречивыми и издевательскими «приколами» об учениках и учителях, она сама выходит в эфир в той же соцсети. Теперь праведный гнев Маргарет оставить без внимания нельзя, она начинает целую кампанию совместно с другими родителями, чьи дети как-либо пострадали от анонимного аккаунта.

Автор «Кровавой Кэрри» – та самая девушка Крис (Элисон Торнтон). Ее семья пережила развод, она осталась с отцом, который все менее способен ее обеспечить. Так, Крис лишается сначала своего черного «Гелендвагена», а затем и финансовой возможности поступить в колледж. Уже спланированная жизнь стремительно рушится, и она заводит аккаунт, где публикует видео с издевательствами над Кэрри, чтобы выместить свою злость. Очень скоро «Кровавая Кэрри» становится популярной, туда начинают присылать фотографии ее друзья. Когда имя автора раскрывается, Крис сама становится жертвой общественной травли, и для нее все красные линии стираются, что, само собой, приводит к трагедии на выпуклом балу.

Когда история пересекает экватор, все ружья на стене, которые до сих пор казались странными, повесточными или конъюнктурными, друг за другом начинают стрелять без промаха. Здесь можно разглядеть даже проблему современных СМИ: кто несет ответственность за публикуемую информацию и какой должна быть эта ответственность, ведь «Кровавая Кэрри» становится средством распространения не только порочащей, но и полезной информации, когда случайно раскрывает действовавшего в школе педофила.

Нужно ли это было сериалу? Когда школа становится отражением государства – да. В школе ребенок получает первые уроки по игре в общество, примеряет свои первые маски. Проходит время, ребенок оканчивает школу, многие маски становятся частью его личности, давая пропуск в новую лигу. Но можно ли оставаться честным перед всеми после всех переходов, инициаций и масок? Американцы и англичане играют в футбол по правилам, но почему одни мяч пинают, а другие несут в руках?

Соцсети и интернет уравнивают в этом вопросе и детей, и взрослых, и это одна из проблем, с которыми столкнулась современная этика и которые все чаще поднимаются в современной культуре. Здесь невозможно не упомянуть прогремевший в прошлом году мини-сериал от Netflix «Переходный возраст», который обсуждали даже в британском парламенте, или очередной перформанс А24 «Вот это драма!». Оказалось, что мистический триллер легко превращается в политическую драму, не теряя ни мистики, ни саспенса.

Конечно, все эти проблемы могут звучать как большая софистика и проблема из ничего. Хотелось бы, чтобы так и оставалось.

Кадр из сериала «Кэрри»

Очевидный ответ на вышеизложенные дилеммы

Как уже было отмечено, литературный оригинал выделял две ключевые темы: социализация подростка и страх мужчин перед женской природой. Почти до самого финала сериал развивает первую тему – и делает это удачно. Но в последних двух эпизодах он берется за вторую.

Ясно, что ни в какой школе никогда и никакой экстрасенс пожара не устроит, но так же ясно, что речь в сериале вовсе не о детях с паранормальными способностями. Недвусмысленно женщины-экстрасенсы становятся «Кэрри» не просто «ведьмами», а настоящим культом с террористическими наклонностями. Когда Кэрри устраивает пожар на выпускном балу, она действует под чарами одной из таких сумасшедших. Звучит как мизогиния, в чем можно упрекнуть и роман Кинга, но, кажется, здесь Флэнаган просто не договорил.

Да, «Кэрри» называют мини-сериалом, но, по-видимому, это очередная франшиза. Само собой, сегодня все темы, поднятые Кингом в 1974-м, обрели совсем иной масштаб и не могут уместиться в один сезон. Последние два эпизода говорят уже не просто о социальных проблемах, а начинают совсем иной разговор – о том, как жажда насилия связана с чувством безопасности. Кэрри – наивный маленький ребенок, который просто хочет жить в добром мире, но мир не самое безопасное место, и все, кто хочет ее защитить, либо изолируют ее, либо дают в руки красную кнопку – но всегда через манипуляции и из собственного интереса. И эту тему авторы, судя по неоднозначному финалу, решили припасти на будущий сезон.

К чему такой клиффхэнгер? Почему нельзя было дать ответ сразу или закончить многозначительным молчанием? Для большой студии, которая ради выручки готова отправить Кэрри в еще одно восьмисерийное приключение, ответ очевиден, и в этом, пожалуй, весь ответ на вышеизложенные дилеммы о морали, соцсетях, безопасности, насилии или добре.

Проблемы полувековой давности, которые обрели новую, еще более пугающую форму

Совсем недавно, с выходом в MOÑ спектакля «Кызыклы шәкерт», я задался вопросом: как можно осовременить сказку? Нельзя ведь просто перенести все события в наши дни, дать в руки каждому сказочному герою по айфону и заставить говорить по-зумерски. В MOÑ с адаптацией справились прекрасно. Пусть слегка буквально, но зато доступно показали, как исторические сюжеты могут резонировать с современными проблемами и как конкретные сказочные тропы незримо присутствуют и в нашей жизни. Хорошая адаптация – это тончайшая пленка: порвешь ее, и никакая четвертая стена не спасет от Шурале, Юхи или разрушительных сил Кэрри Уайт.

«Кэрри» – это глубоко американский роман, равно как Кинг глубоко американский писатель. Но «Кэрри» – это, безусловно, миф, ставший спустя множество экранизаций сказочным тропом в духе Джозефа Кэмпбелла или Владимира Проппа, современной притчей. А с тех пор, как мир идей неумолимо и беспощадно стремится к глобализации после появления интернета, эта сказка пришла в каждый дом. И Майку Флэнагану удалось показать, насколько проблемы полувековой давности не просто никуда не делись, а обрели новую, еще более пугающую форму. И эти проблемы требуют не просто запретов или контроля – на такую реакцию сериал отвечает довольно однозначно. Начать можно с честного разговора.

* Движение «Колумбайн» (другое название – «Скулшутинг») признано террористическим и запрещено на территории РФ

Жамиль Салимгареев – корреспондент информационного агентства «Татар-информ». Отписывает мероприятия разной важности, любит задавать умозрительные вопросы и поглощает культуру в самых неприглядных ее формах. Мечтает однажды превратить заметки в телефоне в роман, который спустя сто лет кто-нибудь да оценит.