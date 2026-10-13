Подстанция «Марина» для «Новой Портовой» в Казани готова на 90%

На улице Магистральной в Казани завершается строительство подстанции «Марина», которая обеспечит электроэнергией территорию реновации «Новая Портовая». Объект мощностью 80 МВА готов примерно на 90%. Строительство планируют завершить до конца 2026 года, после чего начнут подключение к сетям и пусконаладочные работы. С ходом строительства ознакомился мэр Казани Ильсур Метшин, сообщают «Вести Татарстан».

Необходимость в новой подстанции связана с масштабной застройкой бывшей промышленной территории на берегу Волги. Существующих энергетических мощностей недостаточно для будущих жилых домов и социальных объектов. Дефицит электроэнергии превышает 32 МВт, а старые сети не отвечают требованиям надежности, необходимым для электроснабжения новых зданий.

Ильсур Метшин отметил, что подготовка инженерной инфраструктуры стала одним из ключевых этапов развития «Новой Портовой». Новая подстанция обеспечит электроэнергией будущие объекты района. Все оборудование для нее произведено в России.

Подстанция представляет собой трехэтажное здание площадью 1 123 кв. м. Фасад оформят металлическими панелями с эффектом водной ряби, что связано с расположением объекта рядом с Волгой. Оборудование разместят внутри закрытого контура, который обеспечит акустическую и экологическую безопасность. Работу подстанции автоматизируют, при этом дежурить на объекте будут два специалиста.

По словам директора компании «Энерго-Про» Юрия Рылова, новая подстанция компенсирует нехватку энергетических мощностей и позволит заменить сети, которые придется демонтировать из-за будущей застройки. Также предусмотрена модернизация кабельных линий.

Вместо старых проводов проложат кабели сечением от 240 до 630 кв. мм. Они смогут передавать большие объемы электроэнергии без риска перегрева.

Реновация территории «Новая Портовая» началась осенью 2022 года. Проект предусматривает строительство 1,65 млн кв. м жилья и 1,3 млн кв. м коммерческой недвижимости. Не менее четверти территории отведут под озеленение и благоустройство. Здесь также планируют создать набережную длиной 12 км, которая, согласно проекту, станет самой протяженной в России. После завершения строительства в новом районе смогут жить около 42 тыс. человек.

Сейчас продолжается реализация первой очереди проекта. Она включает 404 тыс. кв. м жилья для 10 тыс. жителей, восемь детских садов и школу. В настоящее время строят 20 домов в пяти жилых комплексах.

Одним из девелоперов «Новой Портовой» выступает группа компаний «СМУ-88». Первым реализованным объектом мастер-плана стала первая очередь жилого комплекса «Яналиф», которую ввели в эксплуатацию в январе 2026 года.