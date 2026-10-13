news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 13 октября 2026 17:28

В Набережных Челнах закупят дизельное топливо на 776 млн рублей

Читайте нас в
В Набережных Челнах закупят дизельное топливо на 776 млн рублей
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Муниципальное предприятие «Городской транспорт» в Набережных Челнах объявило тендер на поставку дизельного топлива на сумму 776 млн рублей. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Согласно техническому заданию, предприятие планирует приобрести 16 тыс. тонн дизельного топлива стандарта «Евро-5». Средняя стоимость тонны составит 48,5 тыс. рублей.

Автопарк «Городского транспорта» использует в качестве топлива не только метан, но и дизельное топливо.

#дизельное топливо #автобусы #Набережные Челны
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Студенты Татарстана могут получить транспортный грант до 11 тыс. рублей

Студенты Татарстана могут получить транспортный грант до 11 тыс. рублей

13 октября 2026
Октябрь в роли августа: аномальное тепло до 24 градусов накроет Татарстан

Октябрь в роли августа: аномальное тепло до 24 градусов накроет Татарстан

12 октября 2026
Новости партнеров