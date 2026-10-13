В Набережных Челнах закупят дизельное топливо на 776 млн рублей
Муниципальное предприятие «Городской транспорт» в Набережных Челнах объявило тендер на поставку дизельного топлива на сумму 776 млн рублей. Об этом сообщают «Челнинские известия».
Согласно техническому заданию, предприятие планирует приобрести 16 тыс. тонн дизельного топлива стандарта «Евро-5». Средняя стоимость тонны составит 48,5 тыс. рублей.
Автопарк «Городского транспорта» использует в качестве топлива не только метан, но и дизельное топливо.