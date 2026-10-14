Стилист Пелар объяснила, с чего начинается формирование собственного стиля

Формирование собственного стиля начинается с понимания характера, внешности и образа жизни, а не с покупки новой одежды или изучения модных тенденций. Об этом стилист Юлия Пелар рассказала в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, при выборе одежды важно учитывать личные предпочтения, особенности фигуры и то, какое впечатление человек хочет производить на окружающих.

«Кто вы? Какой у вас характер? Как вы хотите себя ощущать? Какое впечатление хотите производить на окружающих? Какие у вас природные данные, особенности фигуры и внешности? Какой образ жизни вы ведете? Все это имеет огромное значение, потому что один и тот же модный образ совершенно по-разному работает у женщин. Это не просто вопрос моды – это вопрос характера, привычек и личных предпочтений», – отметила стилист.

Эксперт также обратила внимание на то, что современные покупатели сталкиваются с похожим ассортиментом в разных магазинах. Производители ориентируются на популярные модели, востребованные силуэты и тренды, которые активно обсуждают в социальных сетях. В результате одежда разных марок может выглядеть практически одинаково, даже если ее стоимость существенно различается.

При этом цена вещи может зависеть от материалов, качества пошива, посадки и технологий производства. Однако покупателю бывает сложно оценить преимущества более дорогого бренда, если у него нет узнаваемого стиля и отличительных особенностей.

«Сегодня недостаточно просто производить красивые качественные вещи – важно иметь собственный характер и визуальный язык, который отличает тебя от остальных», – отметила стилист, говоря о сохранении индивидуальности модных брендов в условиях глобализации.