Юрист Манько напомнил о правилах уведомления налоговой об иностранных счетах

Россиянам, у которых есть банковские счета за рубежом, грозят штрафы за нарушение валютного законодательства. Об этом «Абзацу» рассказал юрист Александр Манько. По его словам, после открытия счета в иностранном банке владелец должен в течение месяца уведомить об этом налоговую службу.

Обязанность сохраняется, даже если счетом не пользовались или на нем не было денег. За несвоевременное уведомление предусмотрен штраф до 3 тыс. рублей.

Исключение действует для россиян, которые в течение календарного года суммарно находились за пределами страны более 183 дней. Однако после возвращения в Россию на длительный срок обязанность сообщать об иностранных счетах вновь возникает.

Кроме того, ежегодно до 1 июня владельцы зарубежных счетов должны подавать отчет о движении средств. Как пояснил Манько, от этой обязанности освобождаются владельцы счетов в банках стран ЕАЭС, которые автоматически обмениваются данными с российской налоговой службой, если годовой оборот и остаток средств не превышают 600 тыс. рублей. За просрочку подачи отчета также предусмотрен штраф до 3 тыс. рублей.

Иностранный счет можно использовать для получения зарплаты и перевода денег на собственные российские банковские карты. При этом оплачивать в иностранной валюте товары и услуги российских компаний или граждан запрещено.

Также нельзя переводить деньги между зарубежными счетами двух граждан России, если они не являются близкими родственниками.

За проведение запрещенной валютной операции штраф может достигать 40% от суммы перевода. Манько подчеркнул, что валютное законодательство не предусматривает исключений для случайных нарушений, поэтому владельцам иностранных счетов важно соблюдать установленные правила, чтобы избежать крупных финансовых потерь.