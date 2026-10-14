«Рисков нет»: глава Минфина РТ рассказал о цифровом рубле

Операции с бюджетными средствами с июля следующего года будут проводиться с помощью цифрового рубля. Цифровой рубль начнут использовать в бюджетах всех уровней. Об этом сообщил министр финансов РТ Марат Файзрахманов на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«В части расходов бюджетов всех уровней с 1 июля 2027 года платежи будут проходить через Федеральное казначейство посредством цифрового рубля. Плюс в том, что применение цифрового рубля в расчетах бюджетов позволит повысить адресность и целевой характер. Рисков нет, наоборот, это дополнительный контроль», – рассказал он.

Файзрахманов отметил, что внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс происходит постепенно. «Первые пробные платежи в том числе и в Татарстане были в 2025 году. Но пока конкретное направление использования цифрового рубля в бюджетном процессе субъектов РФ до конца еще не определено, не прописано. В ближайшее время получим ответ, как этот процесс будет осуществляться», – подчеркнул он.

Министр напомнил, что цифровой рубль является средством платежа и расчета, его оборот осуществляется на платформе Банка России. «То есть за его пределы не выходит, это как раз и обеспечивает безопасность», – добавил он.