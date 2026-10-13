Депутаты РТ одобрили законопроект о размещении нестационарных торговых объектов

Законопроект, который регулирует правила размещения нестационарных торговых объектов, одобрили сегодня депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству. Они рекомендовали Государственному Совету РТ принять проект закона «Об отдельных вопросах государственного регулирования торговой деятельности в РТ» в первом и третьем чтениях.

«Законопроект носит системообразующий характер для отрасли и решает несколько ключевых задач. Во-первых, разграничиваются полномочия органов исполнительной власти Татарстана в области государственного регулирования торговой деятельности. Это позволит устранить пересечение функций, четко закрепить зоны ответственности каждого ведомства и обеспечить единообразие правоприменения на всей территории республики», – сказал председатель комитета Рягат Хусаинов, представляя документ.

Кроме того, по его словам, определяются особенности размещения и использования нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в частной собственности. «Это одна из наиболее востребованных норм законопроекта, и ее особая актуальность связана с реалиями, с которыми сегодня сталкиваются наши муниципалитеты», – подчеркнул парламентарий.

Как показывает практика, нестационарные торговые объекты на частных земельных участках размещаются фактически хаотично. Собственник участка самостоятельно устанавливает киоски, павильоны и другие торговые объекты, отметил он.

«В результате складывается ситуация, при которой значительная часть данных объектов находится вне утвержденных схем размещения. От этого страдает внешний облик улиц, отсутствует системный подход к развитию инфраструктуры потребительского рынка, а органы местного самоуправления оказываются ограничены в правовых инструментах для наведения порядка», – заявил Хусаинов.

Он добавил, что именно муниципалитеты остро ощущают эту проблему. «На них лежит ответственность за благоустройство территорий, за сбалансированное и равномерное обеспечение населения торговыми объектами. При этом действующих рычагов воздействия на эту ситуацию у них практически нет. Обращение жителей и муниципалитетов по поводу неопределенности правил размещения таких объектов подтверждает, что вопрос требует законодательных решений именно на региональном уровне», – заметил председатель комитета.

Он уточнил, что принятие закона позволит распространить на такие объекты требование об учете в схемах размещения, установить прозрачные требования к их внешнему виду и условиям размещения. «Это даст органам местного самоуправления понятный и легитимный механизм как упорядочивания уже существующих объектов, так и планомерного развития нестационарных торговых сетей в будущем», – заключил депутат.