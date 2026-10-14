Стилист Пелар рассказала, почему люди стали одинаково одеваться

Социальные сети и алгоритмы рекомендаций способствуют распространению одинаковых стилей одежды в разных странах и городах. При этом стремление соответствовать модным тенденциям может мешать людям формировать собственный стиль, рассказала в беседе с «Радио 1» стилист Юлия Пелар.

По словам эксперта, раньше жители небольших городов чаще ориентировались на окружающих, журналы и телепередачи, а новые идеи привозили из поездок. Теперь пользователи могут за несколько секунд увидеть образы из Парижа, Милана, Нью-Йорка и других мировых столиц моды.

При этом местные особенности гардероба сохраняются: на выбор одежды по-прежнему влияют климат, культурные традиции и образ жизни. Однако глобальные тренды распространяются настолько быстро, что повседневные образы людей из разных регионов становятся похожими.

Пелар объяснила, что алгоритмы социальных сетей усиливают этот эффект. Если пользователь сохраняет понравившийся образ, платформа начинает предлагать ему похожие варианты. В результате человек может решить, что определенное сочетание вещей – единственно правильное, хотя на самом деле вариантов гораздо больше.

Еще одна причина распространения похожих образов – стремление соответствовать окружающим. Стилист подчеркнула, что готовность экспериментировать с одеждой требует уверенности в себе.

«Далеко не каждая женщина готова выйти на улицу в образе, заметно отличающемся от того, что носят все остальные, – для этого действительно нужны смелость, характер и харизма. Гораздо проще надеть привычный бежевый тренч, джинсы, белую футболку и лоферы. Все красиво, актуально, никаких к тебе вопросов. Но если так оденутся еще десять женщин вокруг вас – где же здесь ваша индивидуальность?» – высказалась собеседница издания.

При этом стилист не призывает отказываться от базового гардероба. По ее словам, проблема возникает, когда человек воспринимает готовые сочетания как единственно возможные и перестает пробовать что-то новое.

Пелар отметила, что социальные сети могут служить источниками вдохновения, но не должны превращаться в инструкцию по составлению гардероба. Важно адаптировать увиденные идеи под собственные предпочтения, а не копировать их без изменений.