Продукты, отдых и одежда: на что казанцы тратят больше денег после роста зарплат

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За последние два года зарплата выросла у 87% жителей Казани. Такие данные приводит исследование Альфа-Денег, имеющееся в распоряжении «Татар-информа».

При этом 30% респондентов получили прибавку 6–12 месяцев назад, 26% – один-два года назад, а 18% – три-шесть месяцев назад. Еще 13% сообщили о повышении зарплаты за последние три месяца, столько же – более двух лет назад.

Чаще всего доходы увеличивались постепенно. У 39% опрошенных зарплата выросла менее чем на 10%, у 31% – на 10–15%, еще у 17% – на 15–20%. При этом 13% участников исследования стали зарабатывать более чем на 20% больше.

Повышение зарплаты повлияло и на распределение расходов. Чаще всего казанцы стали больше тратить на продукты и повседневные покупки – об этом сообщили 50% респондентов. Еще 29% увеличили расходы на отдых и развлечения, 24% – на одежду и обувь, а 23% начали чаще выбирать более качественные товары и услуги. Кроме того, 21% опрошенных после повышения дохода стали больше откладывать деньги.

Изменились и регулярные расходы жителей города. У 41% участников исследования они немного увеличились после повышения зарплаты, еще 17% отметили существенный рост. При этом у 42% новых регулярных трат не появилось.

Однако увеличение дохода не всегда приводит к улучшению финансового положения. Так, 34% казанцев некоторое время чувствовали себя свободнее в финансовом плане, но затем ситуация вернулась к прежнему уровню. Еще 28% не заметили изменений.

При этом 24% опрошенных отметили, что после повышения зарплаты денег стало заметно больше, а 14% сообщили, что им стало не хватать средств.

Чтобы привыкнуть к новому уровню дохода и научиться грамотно распоряжаться деньгами, людям требуется время. Согласно исследованию, 26% респондентов адаптировались к изменившемуся бюджету за один-два месяца, еще 21% – за три-шесть месяцев.

Для 28% повышение зарплаты практически не повлияло на привычный уровень жизни, тогда как 7% до сих пор ощущают разницу.