МСП Татарстана с начала года получили 2,7 млрд рублей господдержки

По итогам 9 месяцев 2026 года объем республиканской государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Республике Татарстан составил 2,7 млрд рублей. Средства были направлены на реализацию приоритетных направлений.

Поддержку малому и среднему бизнесу Татарстана оказывает Министерство экономики Республики Татарстан и его подведомственные организации по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

В частности, средства микрофинансовой поддержки республиканского бизнеса совокупным объемом, превышающим миллиард рублей, направлены на реализацию бизнес-проектов предпринимателей – участников специальной военной операции (СВО), финансирование приоритетных направлений в экономике, а также на поддержку начинающих предпринимателей и по программам партнерского финансирования.

В сегменте лизинговой поддержки зафиксирована положительная динамика. За девять месяцев текущего года в республике заключено 28 сделок на общую сумму более 270 млн рублей, что почти в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В 2026 году в целях расширения доступа бизнеса к финансовым инструментам лимиты финансирования по лизинговым продуктам были увеличены вдвое. По программе «Лизинговая поддержка СВО» лимит увеличен с 20 до 40 млн рублей. Программа рассчитана на предпринимателей – участников СВО, а также работодателей из приоритетных отраслей экономики, чьи сотрудники проходят службу в зоне проведения спецоперации. Ставка составляет 5 % годовых при авансе от 15 %.

Лимит по программе «Устойчивое развитие» также увеличен до 40 млн рублей, кроме того, обеспечена возможность приобретения импортного оборудования, аналоги которого не производятся в Российской Федерации. Процентная ставка установлена в размере 8 % годовых для предметов лизинга российского производства и 10% годовых для предметов лизинга импортного производства. Срок лизинга составляет от 13 до 60 месяцев. При авансе от 15 % предусмотрена возможность снижения ставки до 0 % при наличии поручительства Гарантийного фонда Республики Татарстан.

Также за 9 месяцев 2026 года Гарантийный фонд РТ выступил поручителем в 234 сделках на сумму 1,3 млрд рублей. Данный механизм позволил субъектам МСП привлечь заемное финансирование в размере около 5 млрд рублей.

Максимальная сумма поручительства зависит от цели привлечения средств и составляет: до 70 млн рублей – на пополнение оборотных средств и рефинансирование действующих кредитов; до 100 млн рублей – на инвестиционные цели; до 120 млн рублей – для групп связанных компаний, реализующих инвестиционные проекты.

Доля поручительства не превышает 50% от суммы обязательств заемщика. Вознаграждение за поручительство составляет 1% годовых для предпринимателей из приоритетных отраслей экономики и 1,5% годовых – для остальных категорий заемщиков.

Сектор МСП остается одним из ключевых элементов социально-экономической стабильности Татарстана. В настоящее время в республике функционирует более 187 тыс. субъектов, обеспечивающих занятость порядка 40% населения региона.

Дополнительную информацию о мерах поддержки можно получить по номеру Единого контактного центра: 8 (843) 524-90-90 или на официальном сайте Министерства экономики РТ.