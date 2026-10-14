В Казани обсудили профилактическую работу в системе образования

В Казани в рамках Приволжского форума «Конструктив» – 2026 начала работу специальная программа для представителей региональных органов власти, курирующих образование и профилактическую деятельность.

В мероприятии участвуют заместители руководителей исполнительных органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа. Встреча объединила представителей 14 регионов.

В работе программы принимают участие заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев, министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров и главный федеральный инспектор по республике Айрат Ахметшин.

Участники обсуждают актуальные вопросы профилактической работы в системе образования, обмениваются региональными практиками и ищут решения с учетом особенностей субъектов округа.

«Сегодня все активнее формируется и развивается сообщество специалистов, работающих в сфере профилактики. Мы видим, что растет заинтересованность в повышении качества этой работы, обмене опытом и поиске эффективных решений. Такие мероприятия помогают укреплять профессиональные связи, совершенствовать компетенции специалистов и повышать качество профилактической деятельности», – отметил Олег Машковцев.

Он подчеркнул, что работа специалистов продолжается и после завершения мероприятия: полученный опыт, новые контакты и совместно выработанные подходы будут востребованы в дальнейшем. По его словам, развитие профилактической деятельности требует постоянной вовлеченности и совместных усилий.

Проведение специальной программы расширяет профессиональную составляющую форума «Конструктив» и создает дополнительные возможности для взаимодействия представителей регионов, работающих в сфере образования и профилактики.

Форум «Конструктив» реализуется Академией творческой молодежи Татарстана совместно с Министерством по делам молодежи республики и аппаратом антитеррористической комиссии в РТ при поддержке аппарата полномочного представителя Президента России в ПФО и Росмолодежи.